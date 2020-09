Im Vorwärtsgang: Rapid Kapfenberg schickt Fohnsdorf punktelos nach Hause!

Details Sonntag, 27. September 2020 14:22

In der 5. Runde der Unterliga Nord B duellierten sich am Sonntagvormittag der Tabellensechste der ASC Rapid Kapfenberg und der Tabellenzehnte der SV Therme Aqualux Fohnsdorf. In der letzten Runde verlor der ASC Rapid Kapfenberg mit 0:1 gegen SV Union Rainers Kobenz/Kn.. Diesmal aber kann sich die Kubesch-Truppe rehabilitieren und einen ungefährdeten Heimsieg einfahren. Damit halten die jungen Rapidler nach vier Spielen bei 9 Punkten. Anders sieht da der Sachverhalt bei den Fohnsdorfern aus, die nach fünf Partien erst 3 Zähler gutschreiben können. Der Spielleiter war Harald Insupp - 100 Zuseher waren in der HiWay-Arena mit von der Partie.

Rapid legt die Basis zum Erfolg

Gleich nach dem Anpfiff versucht Rapid Kapfenberg permanent Druck aufzubauen, um diesen dann in weiterer Folge in Tore umzumünzen. Der erst 16-jährige David Heindl bewahrt in der 5. Minute kühlen Kopf und kann zum 1:0 einschieben. Was dann den Matchplan der Gäste frühzeitig durcheinanderbringt. Denn nun ist es gefragt, entsprechend in die Offensive zu investieren. Was dann wiederum Räume für den Gastgeber mit sich bringt. Einen solchen kann man in der 36. Minute nützen. Marco Holzer, 17 Jahre jung, kann sich dabei mit dem 2:0 in die Schützenliste eintragen. Damit war der Drops frühzeitig gelutscht. Denn die Gäste sind nachfolgend nicht in der Lage, dem Spiel noch eine Wende zu geben - Halbzeitstand: 2:0.

Für Fohnsdorf hängen die Trauben zu hoch

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es nur zu einer Verwarnung, sind die Fronten in dieser Begegnung klar abgesteckt. Nur vier Minuten nach Wiederbeginn kommt es bereits zum 3:0. Diesmal ist es Luca Hassler, der zu Torehren gelangt. Spätestens ab diesem Zeitpunkt waren die Fohnsdorfer darauf bedacht, nicht noch gröber unter die Räder zu kommen. Mit vereinten Kräften gelingt es den Dullinger-Mannen auch für längere Zeit, kein weiteres Gegentor mehr zu kassieren. Als man dann schon allerorts damit rechnet, dass es das gewesen ist, kommt es in der Schlussminute doch noch zu einem Treffer. Marco Holzer markiert mit seinem zweiten Treffer den deutlichen 4:0-Spielendstand.

ASC RAPID KAPFENBERG - FC FOHNSDORF 4:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (5. Heindl), 2:0 (36. Holzer), 3:0 (49. Hassler), 4:0 (90. Holzer)

by: Ligaportal/Roo