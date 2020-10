"El Clasico": Oberwölz katapultiert sich gegen St. Peter/Kbg. auf Platz zwei!

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 07:56

Vor heimischer Kulisse traf am Samstag der Tabellenfünfte der Tus Raika St. Peter am Kammersberg in der 6. Runde der Unterliga Nord B auf den Tabellenzweiten den SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams endete mit 1:0 zugunsten von Oberwölz. Auch diesmal hat die Miedl-Truppe beim "El Clasico" knapp aber doch die Nase vorne. Was mit sich bringt, dass die Oberwölzer nun nach 6 Spielen bei 13 Punkten halten. Was den starken 2. Tabellenplatz mit sich bringt. St. Peter/Kbg. hat 8 Zähler am Konto und ist nun nur mehr im Mittelfeld zu finden. Der Spielleiter war Harald Insupp, assistiert wurde er von Ahmad Reish - 250 Zuseher waren im Josef Leitner mit von der Partie.

(Mit dem Derbysieg in St. Peter/Kbg. findet der Oberwölzer Erfolgslauf seine Fortsetzung)

Sandro Jost trifft für St. Peter/Kbg.

Vom Start weg sind die Kern-Schützlinge sehr darum bemüht sich mit einem raschen Treffer, eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen. Hat man es doch auf der Agenda stehen, die vorhandene Schieflage, die aufgrund der letzten dürftigen Ergebnissen entstanden ist, wieder gerade zu rücken. Florian Brunner ist es auch der die erste Gelegenheit im Spiel für St. Peter/Kbg. vorfindet. Die Oberwölzer die bislang eine ganz starke Meisterschaft spielen, begnügen sich vorerst weitgehendst damit, sich die Sache in aller Ruhe anzusehen. Was heißt, dass man den Gegner kommen lässt um dann selber rasch in das Konterspiel umzuschalten. In der 19. Minute gelingt es dem Platzherrn dann aber in Führung zu gehen. Sandro Jost zeichnet für das 1:0 verantwortlich. Maximilian Debelak gelingt es daraufhin beinahe nachzudoppeln. Es geht aber mit dem knappen Eintore-Vorsprung in die Halbzeitpause.

"Joker" Raphael Reiter sticht

Im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu drei Verwarnungen, gelingt es den Gästen dann mehr und mehr auf das Spiel zuzugreifen. Vorerst aber gelingt es den Heimischen weiterhin erfolgreich das 1:0 entsprechend erfolgreich zu verwalten. Hinzu kommt auch, dass Gäste-Keeper Philipp Lintschinger desöfteren erfolgreich eingreifen kann. Nach einer gespielten Stunde kommt es dann zum 1:1-Gleichstand. Thomas Geissler kann sich dabei in die Schützenliste eintragen. Jetzt steht das Derby auf des Messers Schneide. Ein weiterer Treffer scheint da wie dort jederzeit möglich zu sein. Aber nachdem beide Abwehrreihen einen starken Job verrichten, hat es voll und ganz den Anschein, es bleibt bei der Punkteteilung. War aber nicht so, denn in der 88. Minute gelingt den Oberwölzern doch noch der Siegestreffer. Raphael Reiter, gerade einmal 7 Minuten im Spiel, zeichnet für das 1:2-Siegestor verantwortlich.

TUS ST. PETER/KBG - SV OBERWÖLZ 1:2 (1:0)

Torfolge: 1:0 (19. Jost), 1:1 (60. Geissler), 1:2 (88. Reiter)

Stimme zum Spiel:

Daniel Miedl, Sektionsleiter Oberwölz:

"Eine Stunde lang waren die Hausherren spielbestimmend. Aber nach dem dem Ausgleich haben wir dann das Kommando übernommen. Klar macht der erfolgreiche Saisonstart nun Appetit auf mehr."

Photocredit: SV Oberwölz

