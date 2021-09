Lobmingtal feiert Heimsieg gegen Rapid Kapfenberg

Details Montag, 27. September 2021 08:29

Durch ein 3:1 holte sich das Heimteam in der Partie der achten Runde der Unterliga Nord B gegen Rapid Kapfenberg drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Lobmingtal die Nase vorn.

Das Spiel ist von der ersten Minute an munter geführt und beide Mannschaften spielen nach vorne. In der elften Minute bekommt Lobmingtal einen Elfmeter zugesprochen. Michael Grandl tritt an, doch der Ball geht an die Stange - das war die perfekte Möglichkeit zur Führung. In der 22. Minute geht ein Weitschuss der Lobmingtaler knapp über die Latte. Die Gastgeber hätten sich die Führung längst mehr als verdient gehabt. Nach etwas mehr als einer halben Stunde ist es dann aber doch so weit. Zunächst vergibt Grandl eine Top-Gelegenheit, danach ist es Manuel Schwandtner, der mit einer Direktabnahme zum 1:0 trifft. Überraschend schlagen die bis dahin nicht in wirklich in Erscheinung getretenen Kapfenberger aber zurück. Damit steht es 1:1, doch Lobmingtal kann noch vor der Pause erneut vorlegen. Grandl trifft nach einer tollen Freistoßvorlage. Dann geht es in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit brauchen beide Teams ein wenig, bis sie ins Spiel kommen. Das Spiel plätschert dahin und weder die Gäste noch die Gastgeber kommen gefährlich vor das gegnerische Tor. In der 74. Minute ist es dann so weit. Marcel Koch trifft ins linke untere Eck und Lobmingtal führt mit 3:1. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Kapfenberger versuchen in der Schlussphase zwar noch einmal alles, doch es bleibt beim Sieg der Lobmingtaler.

Mit diesem Sieg zieht SV Lobmingtal an Rapid Kapfenberg vorbei auf Platz sechs. Die Gäste fallen auf die siebte Tabellenposition. Drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Rapid Kapfenberg bei. Vier Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Lobmingtal.

Unterliga Nord B: SV Lobmingtal – ASC Rapid Kapfenberg, 3:1 (2:1)

36 Manuel Schwandter 1:0

42 Fabio Kraeutler 1:1

45 Michael Grandl 2:1

75 Marcel Koch 3:1

