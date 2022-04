Neumarkt bezwungen: St. Margarethen/K. bleibt vorne mit dabei

Details Samstag, 16. April 2022 15:04

Mit 0:3 verlor TSV Raiffeisen Neumarkt am vergangenen Freitag deutlich gegen FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld. Pflichtgemäß strich FC St. Margarethen/Kn. gegen TSV Neumarkt drei Zähler ein. Das Hinspiel war mit 2:1 zugunsten von St. Margarethen ausgegangen.

St.Margarethen-Torschütze zum 2:0: Markus Prendler traf in der 68. Minute.

Der Platzherr hat knapp die Nase vorne

Nach dem anfänglichen Abtasten ist es der Gastgeber der in der 15. Minute in Führung gehen kann. Markus Schmid antizipiert bei einem Gestocher im Strafraum am schnellsten. Die Bergmayer-Truppe liegt mit 1:0 in Führung. Die Neumarkter, die man schon kompakter erlebt hat, sind danach aus, den Schaden wieder zu reparieren. Aber St. Margarethen-Keeper Matthias Hörbinger gelingt es erfolgreich die Null zu halten. Demnach ist es zum Großteil sein Verdienst, dass der Hausherr mit einem Vorsprung die Halbzeitpause antreten kann.

Für Neumarkt gibt es nichts zu holen

Nach dem Seitenwechsel kommt es dann dazu, dass St. Margarethen es mehr und mehr versteht, sich entsprechend in Szene zu setzen. Mit Fortdauer hat man die Begegnung besser in der Hand. 68. Minute: Markus Prendler wird mit einem Querpass optimal angespielt. Diese Chance lässt er nicht aus - neuer Spielstand 2:0. Was dann auch der Knackpunkt in der Partie war. Denn fortan lässt man aufseiten der Hausherren nichts mehr anbrennen. Prendler trifft dann noch Aluminium (86.), aber in der 94. Minute ist es dann soweit mit dem Treffer Nummer 3. Markus Schmid trägt sich ein zweites Mal in die Schützenliste ein - Spielendstand: 3:0.

Mit beeindruckenden 49 Treffern stellt St. Margarethen den besten Angriff der Unterliga Nord B. Die Saisonbilanz von FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei 12 Siegen und einem Unentschieden büßte FC St. Margarethen/Kn. lediglich vier Niederlagen ein.

TSV Raiffeisen Neumarkt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität der Gäste unteres Mittelfeld. In der Verteidigung von TSV Neumarkt stimmt es ganz und gar nicht: 39 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Neumarkt verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und 9 Niederlagen. TSV Raiffeisen Neumarkt verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

St. Margarethen stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) bei SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt TSV Neumarkt die Zweitvertretung von SC Stadtwerke Bruck/Mur.

Startformationen:

St. Margarethen/Kn.: Matthias Hörbinger - Thomas Bichler, Mario Freitag, Moritz Früstük, Thomas Kargl - Lukas Weber (K), Michael Steinberger, Markus Prendler, Markus Schmid - Hubert Bichler, Johannes Hopf

Neumarkt: Heiko Höritzer - Lukas Steinbrugger, David Schindlbacher, Claudio Ehgartner, Lukas Huber, Rene Stummer (K) - Dominik Gittersberger, MSc Alexander Straner , MEd BEd, Daniel Meier, Christoph Lintschinger - Raphael Höritzer

Sportplatz St. Margarethen, 120 Zuseher, SR: Kevin Walzl

Bild: RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit

Unterliga Nord B: FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld – TSV Raiffeisen Neumarkt, 3:0 (1:0)

94 Markus Schmid 3:0

68 Markus Prendler 2:0

15 Markus Schmid 1:0