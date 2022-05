Weiter im Aufwind: Die Pölser können sich gegen die Kobenzer durchsetzen

Details Donnerstag, 26. Mai 2022 07:38

FSC Pöls erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen SV Union Rainers Kobenz/Kn. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Pöls als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel beider Teams war 2:1 für die Gastgeber geendet.

Der Pölser Marco Berghofer steuerte einen Treffer zum 3:0-Heimsieg gegen die Kobenzer ei.

Die Pölser sind das federführende Team.

Die Pölser, das Spiel zählt noch zur 23. Runde, bestätigen einmal mehr ihren gegebenen Aufwärtstrend. So kann man nach den Zeltwegern nun auch die Kobenzer in die Knie zwingen. Hier die Begegnung im Zeitraffer: 30. Minute: Julian Dier nützt einen Fehler in der Kobenzer Abwehr und schießt zum 1:0 ein. 39. Minute; Eckball von der rechten Seite, aber Michi Strauss jagt den Ball aus 5 Metern übers Tor. 43. Minute: Freistoß vion der rechten Seite aber Matthias Güttl köpfelt an die Kobenzer Außenstange. Mit dem knappen aber nicht unverdienten 1:0-Vorsprung geht es dann in die Halbzeitpause. Die Winkler-Truppe die alle Frühjahrsspiele in der Fremde bestreitet, findet einmal mehr einen sehr schweren Stand vor.

Für die Kobenzer gibt es wenig bis nichts zu erben

Der zweite Abschnitt verläuft dann ziemlich gleich ab wie der Erste. Die Pölser erleben ein verspätetes Frühlingserwachen, was man wiederum von den Gästen nicht wirklich behaupten kann. Denn die Kobenzer können mit dem angeschlagenen Pölser Spieltempo nicht wirklich Schritt halten. Das Resultat daraus sind dann noch zwei weitere Treffer. In der 54. Minute ist es erneut Julian Dier, der sich in die Schützenliste eintragen kann. Er wird auf der linken Seite ideal freigespielt und kann zum 2:0 vollstrecken. 61. Minute: Der nächste Pölser Alu-Treffer! Nach einem Eckball ist es Daniel Steiner der einen Kopfball an das Quergebälk setzt. 78. Minute: Und schon steht es 3:0, zugleich dann der Spielendstand. Marco Berghofer verschafft sich den nötigen Platz und markiert Pöls-Treffer Nummer drei.

Bilanzen erscheinen verbesserungsfähig

Kurz vor Ende der Spielzeit nimmt FSC Pöls eine Position im unteren Tabellenmittelfeld ein. Durch den klaren Erfolg über Kobenz ist Pöls weiter im Aufwind.

SV Union Rainers Kobenz/Kn. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage fielen die Gäste in der Tabelle nicht zurück und bleiben damit auf Platz neun. Nun musste sich SV Union Kobenz schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

FSC Pöls ist am Samstag auf Stippvisite bei ASC Rapid Kapfenberg. Für Kobenz geht es schon am Samstag bei Tus Raika St. Peter am Kammersberg weiter.

Stimme zum Spiel:

Martin Bauer, Sportlicher Leiter Pöls:

"Die erste Hälfte war ziemlich ausgeglichen. Nach dem Seitenwechsel haben wir dann besser in das Spiel gefunden. Das Ergebnis geht, auch in dieser Höhe, vollauf in Ordnung."

Startformationen:

Pöls: Bastian Hubmann - Clemens Seidlinger (K), Markus Blieml, Daniel Steiner, Marcel Steiner - Rene Miedl, Lukas Ruef, Marco Berghofer, Jonas Bauer - Martin Strauss, Julian Dier

Kobenz: Julian Radlingmayr - Michael Stock, Matthias Güttl, Mario Anditsch - Markus Feldbaumer, Marco Wolfsberger, Oliver Rainer , BSc (K) - Patrick Eichberger, Lukas Daniel Hasler, Alexander Holzer, Andreas Toih



Zellstoff-Arena, 200 Zuseher, SR: Stefan Grasser

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit

Unterliga Nord B: FSC Pöls – SV Union Rainers Kobenz/Kn, 3:0 (1:0)

78 Marco Berghofer 3:0

54 Julian Dier 2:0

30 Julian Dier 1:0