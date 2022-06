Nachzügler-Duell: Schlusslicht Fohnsdorf knöpft Bruck II einen Punkt ab

Details Sonntag, 05. Juni 2022 13:20

Am Samstag kam die Reserve von SC Stadtwerke Bruck/Mur bei SV "DIEARENA" Fohnsdorf nicht über ein 2:2 hinaus. SV Fohnsdorf erwies sich gegen SC Bruck/Mur II als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Im Hinspiel hatte Bruck/Mur II die Oberhand behalten und einen 4:0-Erfolg davongetragen.

Fohnsdorf-Trainer Robert Früstük muss als Tabellenletzter den Weg in die Gebietsliga Mur antreten.

Den Fohnsdorfern geht vieles leicht von der Hand

Hut ab vor den jungen Fohnsdorfern! Da steht seit Wochen fest, dass man den Gang in die Gebietsliga antreten muss und trotzdem gelingt es immer wieder starke Vorstellungen abzuliefern. Wie die Partie gegen die Brucker Zweierpartie. Bei der Lechner-Truppe geht es dabei wertvolle Punkte gegen die Relegation zu sammeln. Letztlich aber muss man froh sein mit wenigstens einem Zähler die Heimreise antreten zu können. Jetzt müssen noch Punkte beim letzten Spiel zuhause gegen Lobmingtal her, um den wenig beliebten vorletzten Tabellenplatz aus dem Weg zu gehen. Konkurrent Kraubath weist zwei Punkte weniger auf. Beim Abschluss steht der Gang zum Titelmitstreiter St. Margarethen bevor.

Die Partie steht lange Zeit Spitz auf Kopf

Das Spiel beginnt für die Brucker wunschgemäß. Christian Steko Katic bringt die Gäste bereits in der 3. Minute mit 0:1 voran. Was die Früstük-Mannen aber ganz und gar nicht aus der Bahn wirft. Schon in der 15. Minute leuchtet ein 1:1 von der Anzeigetafel. Niklas Blauensteiner kann sich dabei in die Schützenliste. Demselben Spieler bietet sich nur sieben Minuten später schon wieder die Möglichkeit über ein Tor zu jubeln - neuer Spielstand: 2:1. Jetzt wogt die Begegnung hin und her. Auch im zweiten Durchgang sollte sich am Spielcharakter nichts Wesentliches ändern. 50. Minute: Es steht 2:2! Dem Rumänen Teofil Mocanu gelingt es wiederum den Gleichstand herzustellen. Dabei bleibt es letztlich auch. In Summe betrachtet war das eine Punkteteilung der besseren Sorte.

Beide Bilanzen sind verbesserungsfähig

Fohnsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal drei Punkte fuhr der Tabellenletzte bisher ein. Mit 91 Toren fing sich SV "DIEARENA" Fohnsdorf die meisten Gegentore in der Unterliga Nord B ein. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und SV Fohnsdorf hat noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto. In den letzten fünf Begegnungen holte Fohnsdorf insgesamt nur zwei Zähler.

Gegen Ende der Spielzeit weiß SC Stadtwerke Bruck/Mur II die Abstiegsränge hinter sich. Siege waren zuletzt rar gesät bei SC Bruck/Mur II. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon vier Spiele zurück.

Am nächsten Samstag reist SV "DIEARENA" Fohnsdorf zu FSC Pöls, zeitgleich empfängt Bruck/Mur II SV Lobmingtal.

Startformationen:

Fohnsdorf: Fabian Reiter, Jure Tomic (K), Lukas Hinteregger, Florian Ritzinger, Nikolaj Makic, Niklas Blauensteiner, Dzenan Mehmedovic, Daniel Agachi, Stefan Messner, Marco Deutschmann, Nino Eisbacher

Bruck/Mur: Dominik David Schmitz - Samuel Peinsipp, Christian Steko Katic (K), Altin Ukshini, Ryan Hernaus, Andreas Trois - Pascal Baumgartner - Benjamin Hadzic, Teofil Mocanu, David Bosnjak, Julian Josipovic



Sportarena Fohnsdorf, 50 Zuseher, SR: Heimo Blümel

