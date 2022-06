Harterkämpfter Heimsieg: Neumarkter zwingen die Kobenzer in die Knie

Details Sonntag, 05. Juni 2022 19:42

Mit einer 2:4-Niederlage im Gepäck ging es für SV Union Rainers Kobenz/Kn. vom Auswärtsmatch bei TSV Raiffeisen Neumarkt in Richtung Heimat. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich TSV Neumarkt die Nase vorn. Das Hinspiel hatte SV Union Kobenz vor heimischer Kulisse mit 2:1 für sich entschieden.

Kobenz-Trainer Karl Heinz Winkler musste nach einer Stunde mitansehen, wie Neumarkt die Partie auf den Kopf stellte.

Die Kobenzer erweisen sich als sehr effizient

Bei beiden Mannschaften zeigt das Leistungsbarometer zuletzt eine Kurve an die im Sinken begriffen ist. Deshalb wollte man beiderseits endlich wieder auf die Siegerstraße zurückfinden. Die Neumarkter starten auch in die Partie wie von der Tarantel gestochen. Aber mit vereinten Kräften gelingt es den Kobenzern sich schadlos zu halten. In der 17. Minute gelingt es den Gästen dann mit der ersten Torchance in Führung zu gehen. Lukas Hasler nützt die Gunst der Stunde und markiert das 0:1. Was dann bei der Langmaier-Truppe Spuren hinterlässt. Trotzdem gelingt es in der 27. Minute den 1:1-Ausgleich herbeizuführen. Thomas Güttersberger kann sich dabei in die Schützenliste eintragen. Aber auch darauf hat Kobenz die passende Antwort, Alexander Holzer besorgt in der 40. Minute den 1:2-Halbzeitstand.

Jetzt sprechen die Neumarkter Klartext

Nach dem Seitenwechsel ist das Spiel des Gastgebers dann um einiges effizienter ausgerichtet. Plötzlich klappt das mit den Laufwegen besser, da hat man in der Halbzeitpause wohl "Tacheles geredet". 59. Minute: Elfmeter für Neumarkt - Rene Stummer lässt sich die Chance nicht nehmen und markiert den neuerlichen Ausgleich - 2:2. Nur Augenblicke später leuchtet dann ein 3:2 von der Anzeigteafel. Raphael Höritzer ist per Kopf zur Stelle und bringt die Hausherren erstmalig in Führung. Diese gibt man dann nicht mehr aus der Hand. Der "Auswärtstruppe", Kobenz trägt alle Frühjahrsspiele in der Fremde aus, gelingt es nicht mehr zuzusetzen. Neumarkt setzt dann noch einen drauf. Daniel Meier zeichnet in der 94. Minute für den 4:2-Spielendstand verantwortlich.

Die Bilanzen erscheinen verbesserungsfähig

Neumarkt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. TSV Raiffeisen Neumarkt befindet sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte. Nach vier sieglosen Spielen ist TSV Neumarkt wieder in der Erfolgsspur.

Kobenz findet sich kurz vor Saisonende in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Nun musste sich SV Union Rainers Kobenz/Kn. schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte SV Union Kobenz die dritte Pleite am Stück.

Kobenz gastiert kommenden Samstag (17:00 Uhr) bei SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz.

Startformationen:

Neumarkt: Stephan Andreas Paulitsch - David Schindlbacher, Claudio Ehgartner, Lukas Steinbrugger, Rene Stummer - Christoph Lintschinger, MSc Alexander Straner , MEd BEd, Thomas Güttersberger (K), Daniel Meier - Raphael Höritzer, Benjamin Pressnitz

Kobenz: Noah Lassnig - Matthias Güttl, Mario Anditsch, Daniel Hammer (K) - Tobias Feldbaumer, Martin Eichberger, Marco Wolfsberger - Patrick Eichberger, Alexander Holzer, Andreas Toih, Lukas Daniel Hasler



Sportarena Neumarkt, 150 Zuseher, SR: Tarik Sahbegovic

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit

Unterliga Nord B: TSV Raiffeisen Neumarkt – SV Union Rainers Kobenz/Kn, 4:2 (1:2)

94 Daniel Meier 4:2

60 Raphael Hoeritzer 3:2

59 Rene Stummer 2:2

40 Alexander Holzer 1:2

27 Thomas Guettersberger 1:1

17 Lukas Daniel Hasler 0:1