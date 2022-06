Bittere Sache: St. Peter/F. bezwungen - Zeltweg wird aber nur Zweiter

Details Samstag, 11. Juni 2022 18:58

Am 24. bzw. letzten Spieltag traf in der Unterliga Nord B der SC St. Peter/Freiensteinauf den FC Zeltweg. Und dabei war Hochspannung angesagt. Denn der Sieger dieser Partie kommt zu Meisterehren wenn im Parallelspiel St. Peter/Kbg. die Kapfenberger Rapidler nicht schlagen kann. Bei einem Remis haben die Zeltweger die Nase dann ganz vorne, wenn der Tabellenführer aus Kammersberg zuhause punktelos dasteht. Demnach besitzt das Spiel absoluten Endspielcharakter. Entsprechend heiß her geht es auch auf den Zuseherrängen.

Der FC Zeltweg fuhr einen 3:1 Auswärtssieg ein. Geholfen hat es dann allerdings nicht - es reichte nur zum Vizemeister.

Die Zeltweger mit einer sehr ausgefuchsten Darbietung

Die Ausgangsposition verspricht beim Saison-Ausklang in der Unterliga Nord B Hochspannung. Denn nur der Sieger dieses Verfolgerduells hat auch reele Chancen sich noch die Meisterkrone aufzusetzen. Vorausgesetzt der Leader St. Peter/Kbg. bekommt es im Parallelduell gegen Rapid Kapfenberg mit unliebsamen Problemen zu tun. Zeltweg verfügt noch über den kleinen Vorteil, auch bei einem Remis noch die Möglichkeit zu besitzen, als Erster die Ziellinie zu überqueren. Entsprechend offensiv ausgerichtet gehen dann beide Teams auch an die Aufgabe heran. 6. Minute: Christian Hoffelner, der von Christian Krug den Ball steil bekommt, zieht ab und zum ersten Mal im Spiel musste Ermal Rexhi den Ball fangen. Die Stimmung bei "voller Hütte" ist fantastisch - Fußballerherz was willst du mehr? 8. Minute: Erneut die Zeltweger: Lukas Sekic bekommt den Ball am Sechzehner, zieht drauf, aber der Ball geht knapp daneben. 15. Minute: Es steht 1:0 für den FCZ! Ilija Tomic mit dem Dribbling von Links in den Sechzehner, ist alleine, schießt und trifft!! Ermal Rexhi ist noch dran, kann ihn aber nicht halten. Dann kann sich auch der Hausherr erstmals in Szene setzen: Nach einem Fehler eines Zeltwegers kommt der Ball auf Ardian Berisha, der abzieht und knapp verschießt. 43. Minute: Der FCZ führt 2:0! Die Flanke von links auf Christian Hoffelner der den Ball mit dem Kopf ins Tor befördert. Zugleich dann das Pausenresultat. Stand: 17:47 Uhr: St. Peter/Kbg (HZ: 2:0) steht in der Oberliga Nord.

Zu guter Letzt ist das Ergebnis dann nur zweitrangig

Bei den Preiss-Schützlingen ist im ersten Abschnitt schon sehr viel aufgegangen. Wenngleich das Ganze momentan brotlose Kunst darstellt. Eben weil die Kammersberger zeitgleich gegen Rapid ebenso mit 2:0 in Führung liegen. Aber noch steht eine Halbzeit an, im Fußball ist bekanntlich schon sehr viel unvorhergesehenes passiert. Nun stehen die Auffinger-Mannen noch mehr unter Druck. Müssen doch drei Treffer her, will man noch eine theorische Chance haben, zu Meisterehren zu gelangen. Dementsprechend nach vorne ausgerichtet wird Freienstein in der zweiten Hälfte auch an die Sache herangehen. Der gute Ernst Happel hätte seinerzeit gesagt: "Jetzt spü' ma Hollywood!" Daraus sollten sich noch mehr Freiräume für die konterstarken Murtaler anbieten. Mittlerweile führt Kammersberg bereits 3:0, was nachfolgend doch etwas als Partycrasher fungiert. 60. Minute: Zeltweg kommt nach vorne mit dem Pass von links flach in die Mitte. Christian Hoffelner verschießt knapp. 67. Minute: Elfmeter für den Gastgeber: Berisha lässt sich die Chance nicht nehmen, mit Saisontor Nummer 30 markiert er das 1:2. Aber die Erwartungshaltung ist dahin - eben weil Kammerberg bereits 4:0 voran liegt. In der Schlussphase passiert nicht mehr viel aufregendes. Spielendstand dann 1:3, Patrick Weinberger trifft noch in das Eckige (94.) - Zeltweg ist Vizemeister, St. Peter/Freienstein wird letztlich nur Vierter.

SC ST. PETER/FREIENSTEIN - FC ZELTWEG 1:3 (0:2)

Torfolge: 0:1 (15. Tomic), 0:2 (43. Hoffelner), 1:2 (67. Berisha/Elfer), 1:3 (94. Weinberger)

Stimme zum Spiel:

Demnächst ...

Startformationen:

St. Peter/Fr.: Ermal Rexhi - Bernhard Paul Reichenfelser, Kevin Kutlesa, Rene Preidler, Marco Huber (K), Florian Karner, Nico Früstük - Mario Fratzl, Christian Niederl - Ardian Berisha, Bana Camara

FC Zeltweg: Manuel Moser - Rene Baumgartner, Lukas Sekic, Sulejman Mujic, Nico Fritz - Christian Krug, Amer Pajic, Manuel Tafeit (K), Ilija Tomic - Patrick Weinberger, Christian Hoffelner

Sportplatz St. Peter/Fr., 500 Zuseher, SR: Julian Edlinger

Fotocredit: Patrick Preiss

© Robert Tafeit