St. Peter/Kbg: OLN-Comeback nach 12 Jahren - BILDERGALERIE

Montag, 13. Juni 2022

Im Sommer 2010, also vor stattlichen 12 Jahren musste der TUS Raika St. Peter/Kammersberg den Weg raus aus der Oberliga Nord antreten. Jetzt aber ist es der kompakten Truppe, die es bevorzugt mit einheimischen Akteuren zu spielen, wieder gelungen dorthin aufzusteigen. Bis es aber soweit ist, waren einige bange Momente zu überstehen. Denn mit den punktegleichen Zeltwegern, St. Margarethen/Kn. und St. Peter/Fr. war eine ganz harte Konkurrenz gegeben. Letztlich kam es in der Unterliga Nord B zum Herzschlagfinale. In der allerletzten Runde, mit einem 5:0 zuhause gegen Rapid Kapfenberg, sicherte sich die Truppe von Trainer Heinz Kern, dann die so begehrte Meister-Tropäe. Ligaportal präsentiert in der Bilder-Galerie die besten Schnappschüsse. Bilder by: Birgit Schmidt:

Fotocredit: Birgit Schmidt

© Robert Tafeit