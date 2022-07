Krakaudorf: Beim Aufsteiger fiebert man dem Liga-Comeback entgegen

Details Mittwoch, 20. Juli 2022 10:12

Der USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf wurde zuletzt Meister in der Gebietsliga Mur. Das löste in der 600-Seelen-Ortschaft, ein Dorf gelegen in den Schladminger Alpen, einen regelrechten Freudentaumel aus. Nun freut man sich beim Unterliga-Aufsteiger unter anderen schon auf die Derbys gegen Oberwölz, Neumarkt und Unzmarkt. Vor allem die Art und Weise wie man den Titel einfahren konnte imponierte. Mit einer Tordifferenz von 91:34 und mit 55 Punkten aus 24 Spielen konnte man bereits eine Runde vor Saisonende für klare Fronten sorgen. Trainer Elvir Mulaosmanovic stellte sich den 9 Ligaportal-Fragen:

David Hlebaina ist einer der Krakaudorfer Torgaranten, der regelmäßig verlässlich abliefert.

Ligaportal: Wie ist die abgelaufene Saison zu bewerten?

Elvir Mulaosmanovic: "Die abgelaufene Spielzeit hatte ihre Höhen und Tiefen. Aber die Mannschaft hat Charakter gezeigt und ist letztlich verdient aufgestiegen."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Elvir Mulaosmanovic: "Als unsere besondere Stärke würde ich das Offensivspiel bezeichnen."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Elvir Mulaosmanovic: "Bei uns gibt es keine Ab und Zugänge zu verzeichnen. Wir bauen auf die Zweier-Mannschaft auf bzw. holen dort talentierte Spieler heraus."

Ligaportal: Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

Elvir Mulaosmanovic: "Wenn alle Spieler fit sind, sind wir durchwegs auf allen Positionen passabel besetzt."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Elvir Mulaosmanovic: "Derzeit sind alle Spieler fit bzw. gibt es keine angeschlagenen/verletzten Akteure."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die neue Spielzeit gesetzt?

Elvir Mulaosmanovic: "In erster Linie geht es wieder darum Spaß am Fußball zu haben. Natürlich ist es dabei unsere Vorgabe die Klasse als neues Team zu halten."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Elvir Mulaosmanovic: "Meine Topfavoriten sind Zeltweg und St. Peter/Freienstein."

Ligaportal: Mit dieser Person würde ich gerne einmal auf ein Getränk gehen?

Elvir Mulaosmanovic: "Mit Sebastian Vettel."

Ligaportal: Diese Mannschaft wird das Rennen um den WM-Titel in Katar machen?

Elvir Mulaosmanovic: "Entweder Frankreich oder Brasilien."

Meisterschaftsstart:

(6./7. August):

Krakaudorf - St. Lorenzen/Kn., St. Margarethen/Kn. - Proleb, Pöls - Weißkirchen, Unzmarkt - Lobmingtal, Neumarkt - Kobenz, Oberwölz - St. Peter/Fr., Zeltweg - Kraubath

Unterliga Nord B Ab/Zugänge

Fotocredit: Richard Purgstaller

by: Roo