Ausgleich in 98. Minute: Die Partie Oberwölz gegen Zeltweg sieht keinen Sieger

Details Sonntag, 14. August 2022 17:42

Am 2. Spieltag kam es in der Unterliga Nord B zum Duell des SV Oberwölz mit dem FC Zeltweg. Während der Gastgeber in der Startrunde zuhause gegen St. Peter/Fr. gleich mit 3:6 auf die Nase fiel, gewannen die Zeltweger vor eigenen Publikum gegen Kraubath mit 2:0.

Christian Hoffelner brachte Zeltweg in der 23. Minute 1:0 in Führung. Letztlich reichte es aber nur zu einem 2:2-Remis.

Die Gäste gehen in der 23. Minute in Führung

Vom Start weg kommt es im Birkenstadion zu einer sehr intensiv geführten Begegnung. Beiderseits ist man dabei, die Schwächen bzw. Stärken des Gegenübers auszuloten. Mit Fortdauer sind es dann aber die Zeltweger, die mehr Spielanteile verbuchen. Albin Kicaj ist es der mit einem Freistoßball erstmalig für Torgefahr sorgt (14.). In der 23. Minute können die Gäste dann ihre spielerische Überlegenheit in einen Treffer ummünzen. Christian Hoffelner wird freigespielt, sein Abschluss passt - 0:1. Die Unger-Truppe bleibt nun am Drücker. Wenngleich aber auch die Oberwölzer gefährlich vor des Gegners Tor auftauchen. Mit dem knappen Zeltweger Eintore-Vorsprung geht es ab in die Halbzeitpause.

Es kommt zu einer turbulenten Schlussphase

Aufgrund des knappen Spielstands war auch im zweiten Durchgang Hochspannung angesagt. Die Wallner-Mannen waren nun bemüht darum den Gästen mehr zuzusetzen. FCZ-Keeper Julian Hasler erweist sich aber einmal mehr als unüberwindbares Hindernis. Gelingt es dem Zeltweger Schlussmann erneut die Null zu halten? In der 63. Minute waren es dann nur mehr 10 Zeltweger. Sulejman Mujic sieht wegen einer Notbremse am durchbrechenden Thomas Heit den glattroten Karton. 68. Minute: In Überzahl gelingt es den Oberwölzern auf 1:1 auszugleichen. Thomas Heit kann sich dabei in die Schützenliste eintragen. Jetzt ist die Partie völlig offen. Gelingt es einem Team noch entsprechend nachzusetzen? Torschütze Thomas Heit findet die Topchance auf das 2:1 vor (78.), vergibt diese aber. Dann kommt die 91. Minute: Napetschnig mit dem Strafraumfoul, er sieht Rot. Manuel Tafeit verwertet den dafür verhängten Elfmeter zum 1:2. Aber Oberwölz setzt nach: In der 98. Minute (!) trifft Markus Heit per Freistoß zum 2:2-Spielendstand. Nächste Runde: Unzmarkt - Oberwölz, Zeltweg - St. Peter/Freienstein (beide Samstag, 20. August, 17:00 Uhr).

SV OBERWÖLZ - FC ZELTWEG 2:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (23. Hoffelner), 1:1 (68. T. Heit), 1:2 (91. Tafeit/Elfer), 2:2 (98. M. Heit)

Rote Karten: Napetschnig (91.) bzw. Mujic (63), Skrivanek (SE/Co-Trainer)

Stimme zum Spiel:

Roland Wallner, Trainer Oberwölz:

"Wir haben gegen ein spielstarkes Team hervorragend dagegengehalten. Wir verzeichneten auch ein Chancenplus. Aber man muss die Kirche im Dorf lassen. Ein Punkt gegen Zeltweg, damit muss man schon zufrieden auch sein."

Startformationen:

Oberwölz: Thomas Pachlinger, Michael Kogler, Lukas Reiter, Thomas Rößler, Florian Kogler (K), Thomas Heit, Lukas Schmid, Markus Heit, Lukas Brunner, Lukas Löcker, Florian Napetschnig

Zeltweg: Julian Hasler - Rene Baumgartner, Christian Krug, Sulejman Mujic, Nico Fritz - Marco Baumgartner, Lukas Sekic, Amer Pajic - Manuel Tafeit (K), Albin Kicaj, Christian Hoffelner

Birkenstadion, 200 Zuseher, SR: Markus Pöllabauer

Fotocredit: RIPU

by: Roo