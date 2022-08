Klare Angelegenheit: St. Lorenzen/K. liest Weißkirchen die Leviten

Details Samstag, 20. August 2022 10:01

FC Raiffeisen Weißkirchen setzte sich in den bislang absolvierten Saisonspielen nicht durch und kassierte mit dem 1:5 gegen SV St. Lorenzen/Kn. die dritte Niederlage.

Christoph Stropnik steuerte zwei Treffer zum Heimsieg des SV St. Lorenzen bei.

Die Hausherren legen die Basis zum Erfolg

FC Weißkirchen geriet schon in der vierten Minute in Rückstand, als Ardian Jasari das schnelle 1:0 für St. Lorenzen per Kopf erzielte. Niklas Blauensteiner beförderte das Leder zum 2:0 von SV St. Lorenzen/Kn. über die Linie (24.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der Gastgeber mit einer Führung in die Kabine ging.

Für Weißkirchen gibt es nichts zu holen

Raphael Erber ließ sich in der 60. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für Weißkirchen. Aber die Hoffnungen des Aufsteigers waren nur von kurzer Dauer. Manuel Faschingbauer erhöhte für St. Lorenzen auf 3:1 (78.). Christoph Benjamin Stropnik gelang ein Doppelpack (82./93.), mit dem er das Ergebnis auf 5:1 hochschraubte. Am Ende kam SV St. Lorenzen/Kn. gegen FC Raiffeisen Weißkirchen zu einem verdienten Sieg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich St. Lorenzen in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den ersten Tabellenplatz.

FC Weißkirchen steht nach drei Spieltagen auf der letzten Tabellenposition. Einen klassischen Fehlstart legte Weißkirchen hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Am 04.09.2022 empfängt St. Lorenzen in der nächsten Partie TUS Kraubath. FC Raiffeisen Weißkirchen hat nächste Woche TSV Raiffeisen Neumarkt zu Gast.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Holzer, Sportlicher Leiter Weißkirchen:

"Wir waren eigentlich gut im Spiel, durch individuelle Fehler sind zwar dann ins Hintertreffen geraten. Aber wir werden weiterfighten, schon gegen Neumarkt sollen im nächsten Spiel die ersten Punkte her."

Startformationen:

St. Lorenzen/Kn.: Christoph Seidl - Lukas Hinteregger, Thomas Maier, Marco Früstük, Nico Früstük - DI Alexander Hollmann , BSc (K), Manuel Faschingbauer, Andre Madl - Ardian Jasari, Helmut Haslinger, Niklas Blauensteiner

Weißkirchen: Jakob Rössler - Mario Brutti, Stefan Bischof, Hannes Gruber - Michael Apfelknab, Jürgen Führer (K), Andreas Gruber, Stefan Reinisch, Sebastian Johann Grangl - Raphael Erber, Gernot Hipfl



Birkenstadion, 150 Zuseher, SR: Thomas Fluch

Fotocredit: RIPU

by: Roo

Unterliga Nord B: SV St. Lorenzen/Kn. – FC Raiffeisen Weißkirchen, 5:1 (2:0)

93 Christoph Benjamin Stropnik 5:1

82 Christoph Benjamin Stropnik 4:1

78 Manuel Faschingbauer 3:1

60 Raphael Erber 2:1

24 Niklas Blauensteiner 2:0

4 Ardian Jasari 1:0