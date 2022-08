"Hexer" Hasler im Zeltweg-Tor: St. Peter/Fr. holt nur einen Zähler

Details Samstag, 20. August 2022 19:12

Am 3. Spieltag traf in der Unterliga Nord B der FC Zeltweg auf den SC St. Peter/Freienstein. Und dabei kam es dazu, dass die Zeltweger dank einer starken Darbietung ihres Keepers Julian Hasler einen Zähler einfahren können. St. Peter/Fr. verzeichnete ein deutliches Chancenplus, zu einem Treffer sollte es aber nicht reichen.

Zeltweg-Keeper Julian Hasler konnte seinen Kasten gegen St. Peter/Fr. sauber halten.

Wenig los im ersten Abschnitt

Am Samstag-Nachmittag treffen zwei Mannschaften aufeinander, denen man nachsagt um den Meistertitel mitspielen zu können. Vom Start weg sind beide Teams nach vorne orientiert. Vom Leistungs-Potenzial her betrachtet sind die beiden Mannschaften in einer Ebene angesiedelt. Entsprechend ausgeglichen verläuft die Anfangsphase auch. Nach einer gespielten Viertelstunde gelangt man da wie dort zu den ersten vielversprechenden Torraumszenen. Dabei sollte es vorerst auch bleiben. Die erste Spielhälfte verläuft dann in weiterer Folge sehr unspektakulär - Halbzeitstand demnach auch 0:0.

Die Gäste mit dem deutlichen Chancenplus

Zu Beginn des zweiten Durchgangs sind es dann die Auffinger-Mannen, die den besseren Moment verbuchen. Aber FCZ-Keeper Julian Hasler kann sich bei einer tollen Möglichkeit bewähren. Das Spiel des Gastgebers kommt nur schleppend in die Gänge. Was damit zu tun hat, dass sich St. Peter/Fr. hervorragend auf den Gegner eingestellt hat. Auch der "Knipser vom Dienst" Ardian Berisha findet in der 64. Minute in Torhüter Hasler seinen Meister. Auch in der Schlussphase ist der reaktionsschnelle Julian Hasler nicht zu bezwingen - Spielendstand: 0:0. Nächste Runde: Samstag, 27. August, 17:00 Uhr: Zeltweg - Unzmarkt, St. Peter/Fr. - Krakaudorf.

FC ZELTWEG - SC ST. PETER/FREIENSTEIN 0:0

Stimme zum Spiel:

Alexandra Preiss, Sportliche Leiterin Zeltweg:

"Aufgrund unserer vielen Ausfälle gilt es mit dem Remis zufrieden zu sein. Ganz stark wie unser Goalie Julian Hasler uns desöfteren im Spiel gehalten hat."

Startformationen:

Zeltweg: Julian Hasler - Rene Baumgartner, Selmir Bakic, Cedric Gauster, Nico Fritz - Marco Baumgartner, Amer Pajic, Lukas Daniel Hasler - Manuel Tafeit (K), Albin Kicaj, Christian Hoffelner

St. Peter/Fr.: Ermal Rexhi - Bernhard Paul Reichenfelser, Kevin Kutlesa, Neko Cananaro - Mario Fratzl, Marvin Auffinger, Christian Niederl, Niklas Heiland - Ahmed Al Mohamed, Ardian Berisha (K), Bana Camara

Aichfeldstadion, 250 Zuseher, SR: Elvedin Beganovic

