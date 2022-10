Voll im Geschäft: Lobmingtal brettert über die Kraubather drüber

Details Samstag, 15. Oktober 2022 15:55

Lobmingtal kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:0-Erfolg davon. Die Gastgeber ließen keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierten gegen TUS Kraubath einen klaren Erfolg.

Routinier Michael Grandl konnte sich gegen Kraubath zweimal als Torschütze feiern lassen.

Kraubath hat alle Hände voll zu tun

SV Lobmingtal erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Michael Grandl traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Nach einem Corner war er per Kopf zur Stelle. Bereits in der 13. Minute erhöhte Stefan Gruber den Vorsprung von Lobmingtal. Nach einem kurz abgespielten Freistoßball versenkte er das Spielgerät in des Gegners Tor. In der 25. Minute sah der Kraubather Kanzian den Gelb-Roten Karton. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von SV Lobmingtal in die Kabine.

In Überzahl lässt Lobmingtal Ball und Gegner laufen

Mit dem 3:0 von Florian Freigassner (Reiter-Vorarbeit) für Lobmingtal war das Spiel eigentlich schon entschieden (51.). Mit Toren von Elias Gruber (58./76.) und Grandl (63.) zeigte SV Lobmingtal weiterhin klar, wer dieses Spiel beherrschte. Freigassner stellte schließlich in der 80. Minute den 7:0-Sieg für Lobmingtal sicher. Am Ende kam SV Lobmingtal gegen Kraubath zu einem verdienten Sieg.

Starke Lobmingtaler Bilanz

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Lobmingtal stets gesorgt, mehr Tore als SV Lobmingtal (42) markierte nämlich niemand in der Unterliga Nord B. Mit dem Sieg knüpfte SV Lobmingtal an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Lobmingtal sechs Siege und zwei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Lobmingtal befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Fünf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat TUS Kraubath derzeit auf dem Konto.

SV Lobmingtal setzte sich mit diesem Sieg von Kraubath ab und belegt nun mit 20 Punkten den dritten Rang, während der Gast weiterhin 17 Zähler auf dem Konto hat und den sechsten Tabellenplatz einnimmt.

Kommenden Sonntag (14:00 Uhr) tritt Lobmingtal bei SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz an, schon einen Tag vorher muss TUS Kraubath seine Hausaufgaben bei SC ZINK St.Peter-Freienstein erledigen.

Stimme zum Spiel:

Marco Dorner, Trainer Lobmingtal:

"Wir hatten die Partie vom Start weg unter Kontrolle. Es gab keinen Zweifelf darüber, wer das Spiel als Sieger verlassen wird. Nach der letztwöchigen Klatsche in St. Peter/Fr. hat die Mannschaft die richtige Reaktion gezeigt. Wir haben auch für Fabian Plöbst gespielt, der mit einem Kreuzbandriß lange Zeit ausfallen wir."

Startformationen:

Lobmingtal: Gabriel Grgic - Stefan Gruber, Manuel Schwandter, Christian Schnedl, Florian Freigassner, Manuel Reiter - Max Herk, Maurice Mitteregger, Michael Grandl (K) - Elias Gruber, Julian Kaiser

Kraubath: Wolfgang Kirl, Mitja Repas, Tristan Rafael Fink, Elias Drabli, Christian Berinde, Martin Wallner (K), Kevin Antoniol, Dejan Radakovic, Philipp Rudolph, Raphael Kanzian, Chima Ariwodo



Lobmingtal, 100 Zuseher, SR: Alexander Pintscher

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

by: Roo

Unterliga Nord B: SV Lobmingtal – TUS Kraubath, 7:0 (2:0)

80 Florian Freigassner 7:0

76 Elias Gruber 6:0

63 Michael Grandl 5:0

58 Elias Gruber 4:0

51 Florian Freigassner 3:0

13 Stefan Gruber 2:0

3 Michael Grandl 1:0