St. Margarethen rettet in Nachspielzeit einen Punkt gegen Weißkirchen

Details Montag, 27. März 2023 04:17

Auf dem Papier hatte FC St. Margarethen/Kn. im Vorfeld der Partie gegen FC Raiffeisen Weißkirchen wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz musste FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld sich jedoch überraschend mit einem 1:1-Unterschieden zufriedengeben. Über das Remis konnte sich FC Weißkirchen entschieden mehr freuen als der vermeintliche Favorit FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld. Das Hinspiel hatte St. Margarethen beim Gast mit 2:1 für sich entschieden.

Im ersten Durchgang ist Weißkirchen zunächst das bessere Team. Man erspielt sich auch die eine odere andere Tormöglichkeit, kann das Leder aber nicht im Tor unterbringen. Im weiteren Verlauf wird dann auch Margarethen offensiver und schaltet sich vorne ein. Wie schon die Weißkirchener bleiben aber auch die Gastgeber ohne Torerfolg. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Die zweite Halbzeit beginnt dann dafür mit einem Blitzstart der Gäste: Stefan Reinisch brachte Weißkirchen nach 49 Minuten nach schöner Vorarbeit von Stefan Marchl die 1:0-Führung. Mit der Führung im Rücken wollen die Weißkirchener nachlegen, wollen das Spiel entscheidet. Doch jetzt riskiert Margarethen und will selbst den Ausgleich. Dieser sollte im Finish dann auch gelingen. Zunächst rettet aus Sicht von Weißkirchen die Stange, dann - als nur noch wenige Augenblicke zu spielen sind - gelingt doch der Ausgleich in Folge eines Einwurfs, der für Unmut bei den Weißkirchener sorgte, weil er viel zu weit weg vom Out gemacht wurde. Schließlich gingen FC St. Margarethen/Kn. und FC Raiffeisen Weißkirchen mit einer Punkteteilung auseinander.

St. Margarethen bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz vier. Die Gastgeber weisen in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld blieb auch im fünften Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von vier Siegen nicht aus.

FC Weißkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Ein Punkt reichte Weißkirchen, um die direkten Abstiegsplätze zu verlassen. Mit nun zehn Punkten steht FC Raiffeisen Weißkirchen auf Platz 13. Zwei Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat FC Weißkirchen derzeit auf dem Konto. Seit vier Spielen wartet Weißkirchen schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Am kommenden Sonntag tritt FC St. Margarethen/Kn. bei SV Lobmingtal an, während FC Raiffeisen Weißkirchen einen Tag zuvor SV St. Lorenzen/Kn. empfängt.

Unterliga Nord B: FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld – FC Raiffeisen Weißkirchen, 1:1 (0:0)

94 Jakob Reumueller 1:1

49 Stefan Reinisch 0:1

