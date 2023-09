St. Margarethen/Kn. weiter ungeschlagen: Sieg in Kobenz nach 0:1

Details Sonntag, 03. September 2023 08:20

FC St. Margarethen/Kn. erreichte einen 4:2-Erfolg bei SV Union Kobenz. St. Margarethen erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Damit liegen die Margarethener jetzt bei 13 Punkten aus fünf Spielen und sind weiter ungeschlagen. Allerdings lagen die Mannschaft zunächst zurück.

Herk machte für St. Margarethen den Sack zu

Führung mit Hammer ins Kreuzeck

Schon nach wenigen Minuten klopfen die Gäste das erste Mal an. Ein Schuss aus 30 Metern von Steinberger kommt flattrig aufs Tor, Finder wehrt den Ball aber mit den Fingerspitzen an die Latte. Kobenz macht es kurz darauf besser: Ballgewinn im Mittelfeld und Tobias Feldbaumer nimmt sich ein Herz - er trifft halbvolley mit links in die linke Kreuzecke aus 25 Metern. Mit de Führung im Rücken wollen die Kobenzer nachlegen, woraus aber nichts wird. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit traf FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld zum Ausgleich (45.) - ein Freistoß konnte vom Kobenzer Goalie nicht gefangen werden und Reumüller staubt ab. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Wechselberger mit Doppelschlag

In der zweiten Halbzeit startet Margarethen besser: Florian Wechselberger brachte Kobenz per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 56. und 57. Minute vollstreckte. Zunächst trifft er nach einer abgefälschten, dann nach einer starken Einzelaktion. Damit haben die Gäste für klare Fronten gesorgt. Die Gastgeber riskieren in der Folge, was auch notwendig ist, wenn es noch mit Zählbarem klapen soll. Anstatt des Ausgleichs fällt das 4:1 für die Gäste: Manuel Herk brachte FC St. Margarethen/Kn. mit einem Kopfball nach einem Corner in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (59.). Kurz vor Schluss traf Markus Feldbaumer zwar noch zum 2:4 (92.), doch am Endergebnis änderte das nichts mehr. Mit Ablauf der Spielzeit schlug St. Margarethen die Gastgeber 4:2.

SV Union Kobenz verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem neunten Rang. In dieser Saison sammelte SV Union Rainers Kobenz/Kn. bisher zwei Siege und kassierte drei Niederlagen. Die Lage von SV Union Kobenz bleibt angespannt. Gegen FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Mit 13 Punkten aus fünf Partien ist FC St. Margarethen/Kn. noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. St. Margarethen bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld vier Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich FC St. Margarethen/Kn. selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Kobenz tritt am Samstag, den 09.09.2023, um 17:00 Uhr, bei TSV Raiffeisen Neumarkt an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt St. Margarethen FC Rohrer Proleb.

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "Es war ein sehr souveräner Auftritt unserer Mannschaft. Auch nach dem frühen Rückstand durch einen Sonntagsschuss ins Kreuzeck wurden wir nicht nervös und hatten das Spiel fast 90 Minuten im Griff. In Hälfte eins blieben die Großchancen noch aus, nach dem Seitenwechsel ging es dann aber Schlag auf Schlag und hätten durchaus noch das eine oder andere Tor mehr erzielen können."

Unterliga Nord B: SV Union Rainers Kobenz/Kn. – FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld, 2:4 (1:1)

92 Markus Feldbaumer 2:4

59 Manuel Herk 1:4

57 Florian Wechselberger 1:3

56 Florian Wechselberger 1:2

45 Jakob Reumüller 1:1

12 Tobias Feldbaumer 1:0

