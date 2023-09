Goalgetter Patrick Zangl nach drei Jahren zurück: Murau schlägt Niklasdorf

Details Montag, 04. September 2023 10:13

Die Differenz von einem Treffer brachte SVU Murau gegen Atus Niklasdorf den Dreier. Das Match endete mit 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Detail: Nach drei Jahren Pause ist der langjährige Murauer Goalgetter Patrick Zangl wieder zurück im Team der Murauer.

Mutige Niklasdorfer

Die Gäste versuchen von Beginn an Fußball zu spielen. Die erste Möglichkeit hatte in der 8. Minute der junge Murauer Simon Czach, doch er verzog. Die Hiobsbotschaft nach 20 Minuten für die Murauer, Florian Sperl fiel mit einem Muskelfaserriss oder Einriss aus. Für ihn kam nach langer verletzungsbedingter Pause Max Wurzer und dieser hatte bereits in der 35. Minute die erste Möglichkeit. Nach einem Corner gewann er das Kopfballduell, doch brachte er den Ball nicht weit genug herunter, sodass der Ball über die Querlatte ging. In der 43. Minute fiel das 0:1, Florian Gutmann gewann im Mittelfeld einen Zweikampf, lief in Richtung Murauer Strafraum und zog aus 25 Metern ab, der wuchtige Flachschuss ging genau ins Eck. Nur zwei Minuten danach hatten die Murauer durch Christoph Lintschinger die große Chance auf den Ausgleich, er schloss eine schöne Aktion mit einem Schuss vom Elfer ab, doch mit vereinten Kräften konnten die Gäste den Schuss kurz vor der Torlinie blocken. Aus dem darauffolgenden Corner heraus ergab sich die nächste Ausgleichschance, diesmal kam Lukas Bencsics auf der langen Stange zum Schuss, der Ball ging jedoch am Tor vorbei und mit dem knappen Rückstand ging es in die Halbzeitpause.

Murau entscheidet Spiel

Mit Fortdauer der zweiten Spielhälfte fielen die Gäste immer mehr zurück, die Murauer wollten unbedingt den ersten Sieg in der laufenden Meisterschaft feiern. Eine Stunde war gespielt, da ließ Max Wurzer bei der gegnerischen Eckfahne gleich zwei Niklasdorfer Verteidiger aussteigen, lief entlang der Cornerlinie in Richtung Gästetor, spielte den Stangler auf Patrick Zangl, dieser schoss sofort und auf der Torlinie konnte ein Niklasdorfer Spieler abwehren. In der 75. Minute hatte wiederum Max Wurzer die Chance auf den Ausgleich, er traf den Ball nicht richtig und zwei Minuten danach machte Christoph Lintschinger alles richtig, er wurde am 20er angespielt, machte einen Haken und schoss den Ball flach ins lange Eck zum hochverdienten 1:1 Ausgleich ins Netz. In der 90. Minute hatten die Gäste die große Möglichkeit auf den Siegtreffer, doch David Miedl blieb im Duell eins gegen eins siegreich. Die Murauer drückten weiter, Lukas Bencsics in der 92. Minute aus guter Position daneben. In der 94. Minute gab es einen Foulfreistoß für den SVU fünf Meter nach der Mittellinie seitlich, Christoph Lintschinger wuchtete den Ball hoch in Richtung Niklasdorfer Tor, zwei Murauer sprangen vor dem herauslaufenden Tormann um den Kopfball, irritierten so den Keeper und der Ball fiel ohne Berührung hoch in die Maschen!

Mit sieben Punkten aus fünf Partien ist SVU Murau noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem fünften Tabellenplatz. Die Heimmannschaft fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. SVU Murau beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Durch diese Niederlage fällt Niklasdorf in der Tabelle auf Platz sechs zurück. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Atus Raika Niklasdorf bei.

Nächster Prüfstein für SVU Murau ist SV St. Lorenzen/Kn. (Samstag, 15:00 Uhr). Atus Niklasdorf misst sich am selben Tag mit TUS Kraubath (17:00 Uhr).

Unterliga Nord B: SVU Murau – Atus Raika Niklasdorf, 2:1 (0:1)

94 Christoph Lintschinger 2:1

77 Christoph Lintschinger 1:1

43 Florian Gutmann 0:1

