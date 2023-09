TSV Neumarkt schenkt TUS Spielberg sieben Tore ein

Details Montag, 25. September 2023 16:22

TSV Neumarkt kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:0-Erfolg davon. Damit wurden die Gastgeber der Favoritenrolle vollends gerecht. Schon zur Pause führten die Neumarkter mit 4:0 und legten den Grundstein für die drei Punkte.

Chancenlose Spielberger

Für TUS Spielberg lief vor 169 Zuschauern wenig rund: Die Gäste gerieten schnell in Rückstand. Neumarkt stellte das 2:0 sicher (17.) - Marcel Höritzer bedient Raphael Höritzer. Rene Stummer legte in der 30. Minute zum 3:0 für TSV Raiffeisen Neumarkt nach. Neumarkt ließ den Vorsprung in der 33. Minute anwachsen. Die Neumarkter vergeben weitere hochkarätige Chancen, treffen einmal auch die Latte. Spielberg ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von TSV Raiffeisen Neumarkt.

Neumarkt erbarmunslos

Nach den Treffern von Stummer (53.) per Kopf und Daniel Meier (54.) setzte Drazen Bradaric (65.) den Schlusspunkt für TSV Neumarkt. Letzten Endes schlug Neumarkt im achten Saisonspiel TUS Coconut Spielberg souverän mit 7:0 vor heimischer Kulisse.

Im Tableau hatte der Sieg von TSV Raiffeisen Neumarkt keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sechs. Offensiv sticht TSV Neumarkt in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 28 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Neumarkt verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für TSV Raiffeisen Neumarkt, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Spielberg hat auch nach der Pleite die 13. Tabellenposition inne. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von TUS Coconut Spielberg im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 52 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Unterliga Nord B. In dieser Saison sammelte TUS Spielberg bisher zwei Siege und kassierte sechs Niederlagen. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Spielberg in dieser Zeit nur einmal gewann.

Nach der klaren Niederlage gegen TSV Neumarkt ist TUS Coconut Spielberg weiter das defensivschwächste Team der Unterliga Nord B.

Neumarkt stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei SV Central Dancing Hinterberg vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt TUS Spielberg SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz.

Unterliga Nord B: TSV Raiffeisen Neumarkt – TUS Coconut Spielberg, 7:0 (4:0)

65 Drazen Bradaric 7:0

54 Daniel Meier 6:0

53 Rene Stummer 5:0

33 Raphael Hoeritzer 4:0

30 Rene Stummer 3:0

17 Raphael Hoeritzer 2:0

6 Rene Hoeritzer 1:0

