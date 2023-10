FC St. Margarethen/Kn. gewinnt Spitzenspiel bei Unzmarkt-Frauenburg

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 20:32

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das FC St. Margarethen/Kn. mit 1:0 gegen Unzmarkt/Fr. gewann. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.





Keine Treffer

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Unzmarkt hat die besseren Chancen, kann die Möglichkeiten aber nicht nutzen. Margarethen tut sich schwer im Spiel nach vorne. So geht es mit dem 0:0 auch in die Pause.

Führung in Schlussphase

Im zweiten Durchgang ist der Gast aktiver, Man steht höher und setzt den Gegner unter Druck. Als schon niemand mehr mit einem Treffer rechnet, steht es 0:1. Dank eines Treffers von Manuel Herk in der Schlussphase (86.) gelang es St. Margarethen, die Führung einzufahren. Mit Ablauf der Spielzeit schlug FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg 1:0.

Mit beeindruckenden 42 Treffern stellt Unzmarkt-Frauenburg den besten Angriff der Unterliga Nord B, jedoch kam dieser gegen FC St. Margarethen/Kn. nicht voll zum Zug. Unzmarkt/Fr. verbuchte insgesamt fünf Siege, ein Remis und drei Niederlagen. Der Gastgeber hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die dritte Pleite am Stück.

St. Margarethen sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und eine Niederlage dazu. Die letzten Resultate des Gasts konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld setzte sich mit diesem Sieg von SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg ab und belegt nun mit 20 Punkten den zweiten Rang, während Unzmarkt-Frauenburg weiterhin 16 Zähler auf dem Konto hat und den fünften Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft Unzmarkt/Fr. auf TSV Raiffeisen Neumarkt, FC St. Margarethen/Kn. spielt am selben Tag gegen FC Zeltweg.

Stimme zum Spiel:

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "Wie so oft beim SV Unzmarkt war es ein kampfbetontes Spiel gegen einen starken Gegner. Eine solide Abwehrleistung mit einem glänzend aufgelegten Tormann unsererseits. Wir wussten aus der Vergangenheit, dass beim Gegner gegen Ende des Spiels die Kräfte etwas schwinden würden. In den letzten 20 Minuten übernahmen wir immer mehr das Kommando und konnten so das entscheidende Tor noch erzwingen."

Aufstellungen:

SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg: Claudio Wieland - Kevin Mühlberger, Manuel Schnalzer, David Jesche, Julian Ruttnig, Emanuel Zefferer, Raphael Trattner-Tilger (K) - Martin Romirer, Manuel Steiner - Dominic Miedl, Stefan Dankowycz



Ersatzspieler: Stefan Hartleb, Markus Reichsthaler, Markus Kocher, Nico Kobald, Julian Emanuel Zefferer, Manuel Petz



Trainer: Karl Heinz Winkler

FC KBG St. Margarethen/Knittelfeld:Matthias Hörbinger - Thomas Bichler, Jakob Reumüller, Mario Freitag, Thomas Kargl - Manuel Herk, Lukas Weber (K), Hubert Bichler, Markus Schmid - Michael Steinberger, Florian Wechselberger



Ersatzspieler: Christoph Lenger, Michael Söllner, Bastian Strohhäusl, Johannes Berghofer, Maximilian Kammersberger, Johannes Hopf



Trainer: Mag. (FH) Christoph Bergmayer

Unterliga Nord B: SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg – FC KBG St. Margarethen bei Knittelfeld, 0:1 (0:0)

86 Manuel Herk 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.