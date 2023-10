Niklasdorf bleibt die Nummer eins im Revier: Veseli tütet den Sieg gegen Proleb ein

Details Montag, 02. Oktober 2023 16:16

Im Spiel von FC Rohrer Proleb gegen Atus Raika Niklasdorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste. Die Überraschung blieb aus, sodass FC Proleb eine Niederlage kassierte. Allerdings war den Gästen Fortuna hold - die Heimischen trafen viermal Aluminium und scheiterten in der Schlussminute vom Elfmeterpunkt.

Stefan Schwaiger rettete seiner Mannschaft mit unglaublichen Paraden den Sieg und hielt in der Schlussphase sogar einen Elfmeter

Nach sieben Minuten stand es 2:0 für Niklasdorf

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Atus Niklasdorf bereits in Front. Nach einer Vorarbeit von Marco Pigneter verwertete Kevin Briza den Stanglpass zur 1:0 Führung für die Gäste (4.). Niklasdorf machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Benjamin Ponsold (7.). Der Mittelfeldspieler dribbelte sich durch setzte die Kugel vom Sechzehner genau ins rechte Eck. Bei beiden Treffern sah die Proleber Defensive nicht gut aus. Kurz darauf (14.) wollte Pigneter den Proleber Torhüter mit einem Lupfer bezwingen - der Ball ging aber knapp drüber.

Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Jonas Mandl in der 22. Minute. Nach einem Ableger von Luca Koraus drückte er den Ball über die Linie. Die Gastgeber waren jetzt wieder voll da - kurz vor dem Pausenpfiff traf Paul Steiner nach einem Eckball nur die Stange. So führte der Atus Raika Niklasdorf zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Auch im zweiten Durchgang wurden die 600 Besucher - 100 Niklasdorfer nahmen beim Fanmarsch vom Sportplatz Niklasdorf nach Proleb teil - mit vielen rassigen Strafraumszenen verwöhnt. Nach seinem Stangenköpfler in der ersten Hälfte war es Paul Steiner, der in der 46. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Atus Niklasdorf unterbrachte - diesmal saß sein Kopfball punktgenau. Die Partie lief es hin und her - es würde für beide Seiten des öfteren brenzlig - Tore fielen aber zu diesem Zeitpunkt keine.

150 Schlachtenbummler nahmen beim Fanmarsch von Niklasdorf nach Proleb teil

Numerisch ins Hintertreffen geriet Niklasdorf in der 71. Minute, als Philipp Rudolph mit der Ampelkarte vorzeitig vom Feld ging. Jetzt warfen die Gastgeber noch einmal alles nach vorne und liefen in einen Konter. Pigneter spielte Adhurim Veseli mustergültig frei und der Ex-Zeltweger - der erst kurz zuvor eingewechselt wurde - war zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von Atus Raika Niklasdorf verantwortlich (82.).

Die letzten Minuten hatten es in sich: In Minute 80 köpfte der Proleber Fabio Angerer an die Latte und zwei Torchancen wehrte der souveräner Niklasdorfer Schlussmann Stefan Schwaiger an die Stange. In der 90. Minute entschied der Unparteiische Thomas Ofner - nach einem Handspiel von Christopher Springhetti auf Elfmeter - jetzt kochte die Blumen-Schacherl-Arena über. Mandl legte sich den Ball zurecht, lief an - schoss und - Schwaiger im Kasten der Niklasdorfer hielt diesen Strafstoß. Ein Wahnsinn - mehr Nervenkitzel geht gar nicht!

Trotz Unterzahl war Atus Niklasdorf in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als FC Rohrer Proleb und fuhr somit einen Sieg ein.

Wie steht es um die Teams und wie geht es weiter?

In der Defensivabteilung von FC Proleb knirscht es gewaltig, weshalb der Gastgeber weiter im Schlamassel steckt. Die formschwache Abwehr, die bis dato 29 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von FC Rohrer Proleb in dieser Saison. Die letzten Auftritte von FC Proleb waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Nach neun absolvierten Spielen stockte Niklasdorf sein Punktekonto bereits auf 19 Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. Mit dem Sieg knüpfte Atus Niklasdorf an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Atus Raika Niklasdorf sechs Siege und ein Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Mit vier Siegen in Folge ist Niklasdorf so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

FC Rohrer Proleb tritt am kommenden Samstag bei SV St. Lorenzen/Kn. an, Atus Raika Niklasdorf empfängt am selben Tag TUS Coconut Spielberg.

Stimmen zum Spiel:

Hubert Mandl, Teammanager Proleb:

"Wir haben sauschlecht angefangen, die ersten sechs Minuten haben wir zwei Geschenke verteilt. Dann sind wir wieder ins Spiel gekommen. Leider war das Glück nicht auf unserer Seite. Es war ein faires Spiel und die Zuseher sind auf ihre Kosten gekommen."

Michael Häuselhofer, Co-Trainer Niklasdorf:

"Wir sind gut ins Spiel gestartet, haben schnell zwei Tore geschossen. Wir hatten das 3:0 am Fuß, haben die Chance leider nicht genutzt. Danach ist der Faden gerissen, wir haben uns zurückgezogen und Proleb wieder ins Spiel gebracht. Wir haben uns bis zum Schluss nicht aufgegeben und trotz numerischer Unterlegenheit noch den Siegestreffer erzielt. Gegen Ende hatten wir ein wenig Glück und einen überragenden Torhüter auf unserer Seite."

Unterliga Nord B: FC Rohrer Proleb – Atus Raika Niklasdorf, 2:3 (1:2)

82 Adhurim Veseli 2:3

46 Paul Steiner 2:2

22 Jonas Mandl 1:2

7 Benjamin Ponsold 0:2

4 Kevin Briza 0:1

Proleb: Luca Sebastian Liebmann - Markus Hafellner, Paul Steiner, Emir Mujanovic - Markus Schinninger, Kevin-Marcel Peternel, Bernd Gaugl, Stefan Pusterhofer (K), Sahsudin Smajlovic - Jonas Mandl, Luca Koraus



Ersatzspieler: Thomas Lenker, Fabio Angerer, Robin Obersek, Florian Lukas Steiner, Michael Hofer, Bastian-Nick Peternel



Trainer: Richard Eberhard

ATUS Raika Niklasdorf: Stefan Schwaiger - Christopher Springhetti, Matthias Mock (K), Moritz Suta, Stefan Scherer - Simon Gaulhofer, Philipp Rudolph, Benjamin Ponsold, Kevin Briza, Florian Gutmann - Marco Pigneter



Ersatzspieler: Nico Erker, Gerd Herwig Hofmann, Christian Herzog, Adhurim Veseli, Lukas Fellegger, Dave Ramskogler



Trainer: Daniel Kindermann

by René Dretnik

Fotos: RIPU Sportfotos und Ronald Winkler

