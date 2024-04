Meisterlicher FC Zeltweg dreht Spiel gegen SVU Murau

Details Montag, 29. April 2024 07:03

Zeltweg und SVU Murau lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Die Überraschung blieb aus, sodass SVU Murau eine Niederlage kassierte. Im Hinspiel hatte FC Zeltweg einen knappen 2:1-Sieg eingefahren.

Keine Treffer

Im ersten Durchgang sehen die Fans keine Tore. Zeltweg ist zwar spielbestimmend, es fehlt aber die Durchschlagskraft. Somit ging es mit dem 0:0 in die Halbzeitpause.

Blitzstart von Zeltweg

Im zweiten Durchgang dann aber der Blitzstart der Zeltweger. Marcel Gruber traf vor 212 Besuchern vom Elfmeterpunkt zum 1:0 (47.). Mit der Führung im Rücken wollen die Zeltweger nachlegen, daraus wird aber nichts. Zeltweg musste den Treffer von Maximilian Dietmar Wurzer zum 1:1 hinnehmen (72.). Dann präsentiert sich Zeltweg aber meisterlich. Christian Hoffelner machte in der 77. Minute das 2:1 des Spitzenreiters perfekt - schöner Angriff, Zuspiel und Hoffelner lässt dem Goalie im eins gegen eins keine Chance. Manuel Tafeit erhöhte den Vorsprung des Gastgebers nach 89 Minuten nach einem schönen Lochpass auf 3:1. Mit dem 2:3 gelang Wurzer ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (94.). Schließlich sprang für FC Zeltweg gegen SVU Murau ein Dreier heraus.

Wer soll Zeltweg noch stoppen? FC Zeltweg verbuchte gegen SVU Murau die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Unterliga Nord B weiter an. Die Angriffsreihe von Zeltweg lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 62 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. FC Zeltweg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 15 Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der Zeltweg ungeschlagen ist.

Mit 29 gesammelten Zählern hat SVU Murau den siebten Platz im Klassement inne. Acht Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. SVU Murau baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am Samstag muss FC Zeltweg bei SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg ran, zeitgleich wird SVU Murau von TUS Kraubath in Empfang genommen.

Alexandra Preiss (Sportliche Leiterin Zeltweg): "Die erste Hälfte haben wir sehr dominant absolviert, allerdings war die Chancenverwertung mangelhaft. In der zweiten Halbzeit war dann Murau offensiver. Die Gegentore sind aber nach Eigenfehlern gefallen. Wir haben verdient gewonnen, ohne zu glänzen."

Unterliga Nord B: FC Zeltweg – SVU Murau, 3:2 (1:0)

94 Maximilian Dietmar Wurzer 3:2

89 Manuel Tafeit 3:1

77 Christian Hoffelner 2:1

72 Maximilian Dietmar Wurzer 1:1

47 Marcel Gruber 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.