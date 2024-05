Unzmarkt-Frauenburg dominiert gegen FC Zeltweg mit einem beeindruckenden 4:1

Details Samstag, 04. Mai 2024 22:38

Am Samstagabend zeigte im Murstadion Unzmarkt der SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg gegen den FC Zeltweg eine herausragende Leistung und sicherte sich einen deutlichen 4:1-Sieg. Trotz eines frühen Rückstands drehte Unzmarkt-Frauenburg das Spiel und begeisterte die Fans mit einer starken zweiten Halbzeit und einem Hattrick von Dominic Miedl.

Früher Schock und rasche Antwort

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei beide Teams ihre Absichten früh klar machten. Der FC Zeltweg ergriff in der 8. Minute die Initiative und erzielte durch Lukas Sekic das erste Tor, was den Gästen einen frühen Vorteil verschaffte. Unzmarkt-Frauenburg ließ sich jedoch nicht beirren und fand schnell ins Spiel zurück. In der 37. Minute gelang es Sandro Wieland, nach einem perfekt getretenen Eckball, mit einem präzisen Kopfball das 1:1 zu erzielen. Dieser Ausgleichstreffer gab den Hausherren sichtlich Auftrieb und das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch.

Unzmarkt dreht auf und dominiert

Die zweite Hälfte gehörte ganz den Gastgebern. Nach einer Phase mit Chancen auf beiden Seiten, war es erneut Unzmarkt-Frauenburg, die in der 67. Minute durch Dominic Miedl in Führung gingen. Miedl, der nach einem Steckpass aus dem Mittelfeld den Ball gekonnt ins Netz beförderte, zeigte eine außergewöhnliche Leistung und sollte noch weiter für Furore sorgen. Nur sieben Minuten später, in der 74. Minute, erhöhte Miedl auf 3:1, wiederum nach einem Eckball, und zeigte damit seine Stärke in Standardsituationen.

Als der FC Zeltweg versuchte, ins Spiel zurückzufinden und seine Offensivbemühungen intensivierte, blieben sie weitgehend erfolglos gegen eine gut organisierte Defensive von Unzmarkt-Frauenburg. Die Gastgeber hingegen nutzten ihre Chancen effizient und setzten Zeltweg weiter unter Druck. Die Entscheidung fiel schließlich in der 90. Minute, als Dominic Miedl mit seinem dritten Tor des Abends, wiederum nach einem Eckball, das 4:1 für Unzmarkt-Frauenburg markierte und damit einen Hattrick vollendete.

Der FC Zeltweg konnte in den Schlussminuten nicht mehr entscheidend reagieren, und so endete das Spiel mit einem verdienten 4:1-Sieg für Unzmarkt-Frauenburg. Dieser Erfolg unterstreicht die starke Form von Unzmarkt.

Unterliga Nord B: Unzmarkt/Fr. : Zeltweg - 4:1 (1:1)

93 Dominic Miedl 4:1

74 Dominic Miedl 3:1

67 Dominic Miedl 2:1

35 Sandro Wieland 1:1

8 Lukas Sekic 0:1



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Julsen27 erstellt.

