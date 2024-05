Spannung bis zum Schluss: FC St. Margarethen/Kn. dreht Spiel gegen SV Hinterberg

Details Sonntag, 05. Mai 2024 22:29

In einem packenden Fußballmatch, das am Samstag um 17:00 Uhr angepfiffen wurde, sahen die Fans eine dramatische Wendung im Spiel zwischen dem SV Hinterberg und dem FC St. Margarethen/Kn.. Trotz einer Führung zur Halbzeit durch den SV Hinterberg, gelang es dem FC St. Margarethen/Kn., das Spiel in der zweiten Halbzeit zu drehen und mit einem 2:1-Sieg nach Hause zu gehen. Die Begegnung war geprägt von intensiven Momenten und entscheidenden Aktionen, die die Zuschauer bis zum Schlusspfiff in Atem hielten.

Erste Halbzeit: Hinterberg mit der Führung

Das Spiel begann dynamisch mit einer frühen Chance für den SV Hinterberg in der 2. Minute, die jedoch nicht zum Torerfolg führte. Beide Teams zeigten sich von Beginn an engagiert, und es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. In der 28. Minute gelang es Stiven Stojcevic vom SV Hinterberg, seine Mannschaft mit einem Treffer in Führung zu bringen - davor hatten die Hinterberger bereits eine Top-Chance: nach einer schönen Hereingabe steht ein Spieler des SV Hinterbergs allein im Strafraum, doch der Torhüter pariert den Ball ins Toraus. In der Folge bauten die Gäste ihren Druck aus, ohne jedoch das Ergebnis zu verändern. Die erste Halbzeit endete mit einem 1:0-Vorsprung für den SV Hinterberg, während die Fans sich auf eine spannende zweite Hälfte freuten.

Zweite Halbzeit: Die Wende für St. Margarethen/Kn.

Die zweite Halbzeit startete mit mehreren Angriffen von SV Hinterberg, doch der FC St. Margarethen/Kn. fand besser ins Spiel und begann, die Oberhand zu gewinnen. In der 68. Minute gelang Manuel Herk der Ausgleichstreffer zum 1:1, was den Gästen neuen Schwung verlieh. Die folgenden Minuten sahen einen intensiven Schlagabtausch beider Teams, wobei SV Hinterberg in der 75. Minute Pech hatte und per Elfmeter nur die Stange traf. Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 78. Minute im Gegenstoß, als Simon Weitenthaler für den FC St. Margarethen/Kn. zum 2:1 traf. Trotz eines Freistoßes in aussichtsreicher Position für St. Margarethen/Kn. in der 89. Minute und weiterer Bemühungen beider Mannschaften, blieb es beim Endstand von 2:1 für die Gäste.

Die zweite Halbzeit stand ganz im Zeichen des FC St. Margarethen/Kn., der eine klare Überlegenheit zeigte und das Spiel erfolgreich drehte. Der SV Hinterberg kämpfte bis zum Schluss, konnte aber den Sieg nicht mehr erzwingen. Mit dem Schlusspfiff in der 92. Minute endete ein fesselndes Fußballspiel, das den Fans in Erinnerung bleiben wird. Der FC St. Margarethen/Kn. feierte einen hart erkämpften Auswärtssieg, während der SV Hinterberg die Niederlage hinnehmen musste.

Stimme zum Spiel:

Michael Lippe (Sportlicher Leiter St. Margarethen): "Es war ein harterkämpfter Arbeitssieg. Erste Hälfte war der SV Hinterberg die Mannschaft mit den besseren Chancen und der verdienten Führung. Zweite Hälfte kamen wir mit mehr Elan aus der Kabine und zum verdienten Ausgleich. Die spielentscheidende Szene war dann 15 Minuten vor Schluss. Ein verschossener Elfmeter der Hinterberger und im Gegenzug der 2:1 Siegestreffer. Danach spielte unsere starke Defensive das Spiel trocken nach Hause. Jetzt warten mit Unzmarkt und Zeltweg zwei Hammeraufgaben auf uns. Für ganz vorne wird es heuer nicht mehr reichen. Allerdings gilt es, das Ticket für den Steirercup zu fixieren."

Aufstellungen:

SV Central Dancing Hinterberg: Florian Aigner - Manuel Roth, Marco Lackmaier (K), Aljosa Krsticevic, Alexander Möstl, Jakob Obenaus - Stiven Stojcevic, Maximilian Huber, Sebastian Aigner, Oliver Leitner - Dominik Pirklbauer



Ersatzspieler: Marian Mock, Raphael Gmeiner, Hans Peter Krobath, Philipp Möstl, Patrick Feiel



Trainer: Florian Dolinar

FC KBG St. Margarethen/Knittelfeld: Christoph Lenger - Manuel Herk (K), Marco Wolfsberger, Thomas Kargl - Simon Weitenthaler, Maximilian Kammersberger, Matthias Hopf, Markus Schmid, Johannes Hopf - Michael Steinberger, Florian Wechselberger



Ersatzspieler: Johannes Berghofer, Bastian Strohhäusl, Kevin Rosenkranz, Angelo Schober, Tobias Bauer, Hubert Bichler



Trainer: Mag. (FH) Christoph Bergmayer

Unterliga Nord B: Hinterberg : St. Margarethen - 1:2 (1:0)

78 Simon Weitenthaler 1:2

68 Manuel Herk 1:1

28 Stiven Stojcevic 1:0

