Union Birkfeld: Eine intensive Vorbereitung als Basis für das obere Drittel!

Die Vorbereitungen der Unterhaus-Vereine sind seit einigen Wochen voll im Gange und die ersten Testspiele wurden bereits absolviert. Nach rund acht Monaten ohne Pflichtspiel soll es Ende Augsut wieder um Punkte gehen. Auch die Mannschaft des RB Felber Schokoladen Birkfeld ist nach der fußballfreien Zeit wieder am Start und geht in seine sechste Saison in der Unterliga Ost. In der abgebrochenen Hinrunde 19/20 nahm man nach 13 Spieltagen den achten Platz in der Tabelle ein. Mit fünf Punkten Rückstand auf Rang zwei wäre für die Schöberl-Elf im Frühjahr jedoch noch einiges möglich gewesen. Die erste Chance sich in der neuen Saison zu beweisen hat man am 29. August auswärts gegen den TUS Vorau.

Birkfeld Trainer Ing. Martin Schöberl über…

…die abgebrochene Vorsaison 2019/20:

„Grundsätzlich ist der Abbruch der letzten Spielzeit absolut gerechtfertigt und die einzige logische Folge dieser Corona-Pandemie gewesen. Für uns war es trotzdem schade, weil wir im Prinzip nur zwei Punkte Rückstand auf Platz drei hatten bzw. fünf Zähler hinter dem Zweitplatzierten lagen. Wir hatten für das Frühjahr einiges geplant und bestritten eine richtig gute Vorbereitung auf diese.“

…die Bewältigung der Corona-Zeit:

„Es wurde für die Jungs zunächst ein Heimprogramm erstellt, welches sie auf freiwilliger Basis absolvierten konnten. Ab 15. Juni haben wir den Spielern ein- bis zweimal in der Woche Mannschaftstrainings angeboten. Diese wurden auch sehr gut angenommen, natürlich unter Einhalt aller Abstandsregeln.“

…einen Start der Meisterschaft Ende August:

„Ich bin überzeugt und auch positiv gestimmt, dass wir Ende August starten! Es werden sicher wieder Rückschläge kommen, das muss auch jedem bewusst sein. Die Frage wird nur sein, wie wir eben diese kleinen Rückschläge als Amateurvereine wegstecken.“

…Aktivitäten am Transfermarkt:

„Wir haben Tormann Markus Staudacher (Naintsch) und Stürmer Emil Hamzagic (Puch bei Weiz) abgegeben. Franz Kern und Gerald Weber werden auch nicht mehr für uns auflaufen, die beiden haben ihre Karriere beendet. Unsere drei jungen Nachwuchsspieler Athur Hutter, Markus Friess und Marco Rotbart sind nach Miesenbach gegangen um Spielpraxis zu sammeln. Demgegenüber haben wir für uns die absolut richtigen Neuzugänge verpflichtet. Nicolas Hutter (Gutenberg), Stefan Brandtner (Miesenbach) und Moritz Reisenhofer (Weiz) verstärken unsere junge hungrige Mannschaft in der neuen Saison.“

…die Ziele der kommenden Saison:

„Unser Ziel ist es möglichst viele einheimische junge Spieler in Birkfeld zu haben und diese auch spielen zu lassen. Das haben wir in den letzten Jahren schon soweit aufgebaut, um sicher eine gute Rolle in unserer Liga spielen zu können. Grundsätzlich wollen wir attraktiven, erfolgreichen Fußball spielen und uns so im ersten Drittel der Tabelle behaupten.“

…die Vorbereitung sowie das Training:

„Wir haben am 6. Juli mit der Vorbereitung begonnen und sind jetzt schon in der dritten Woche. Es ist trotz der langen Pause bisweilen eine sehr intensive Vorbereitung, natürlich muss man hier mit dem nötigen Gefühl arbeiten.“

Nächste Testspiele:

Miesenbach (1.OB) : Birkfeld – 25. Juli, 16:00

Birkfeld : ESV Mürzzuschlag (ULNA) – 31. Juli, 19:00

