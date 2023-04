TUS Vorau macht es am Ende unnötig spannend, gewinnt aber doch!

Details Samstag, 01. April 2023 19:22

Am Freitag Abend empfing der TUS Vorau aus dem Mittelfeld der Unterliga Ost die Union Groß Steinbach. Nach der Niederlage letzte Woche gegen Pinggau-Friedberg hatte sich das Team von Trainer Andreas Friesenbichler viel vorgenommen und die meiste Zeit des Spiels klappte das auch sehr gut. In der Schlußphase der Partie wurde es dann doch noch einmal spannend. Trotzdem war die Heimmannschaft nach Spielende zufrieden und die Gäste trauerten einem möglichen Punktgewinn nach.

Blitzstart der Gastgeber

Bereits nach vier Minuten setzte sich Kapitän Romirer im Zweikampf durch, spielte einen Zuckerpass auf den jungen Stürmer Schneeberger und der nützte diese Chance eiskalt zur Führung der Hausherren. Der TuS setzte die Akzente, war die überlegene Mannschaft. In der 27.Minute gab es einen Corner, Zarnhofer stieg hoch und erzielte per Kopfball ins lange Eck die 2:0 Führung. Als dann Kuhar kurz vor dem Pausenpfiff mit einem Weitschuß die 3:0 Pausenführung fixierte, sah man der zweiten Halbzeit gelassen entgegen.

In der Schlussphase wurde es plötzlich spannend

Nach dem Wiederbeginn verwaltete Vorau das Ergebnis und das ist ja bekanntlicherweise manchmal gefährlich. Der eingewechselte Georg Voit sorgte zunächst in der 78.Minute für den Anschlußtreffer - Ergebniskosmetik dachte man im Vorauer Stadion. Als dann aber Welser nur drei Minuten später zum 2:3 traf war plötzlich Feuer unter dem Dach. Letztendlich brachte Vorau den Sieg über die Runden und man freute sich über gewonnene drei Punkte in einem Spiel, dass man fast die komplette Spielzeit sicher im Griff hatte.

Der TuS Vorau rangiert nunmehr am vierten Tabellenplatz und trifft am nächsten Samstag auf den Tabellenzweiten aus Sonnhofen. Groß Steinbach spielt in der nächsten Runde beim FC Oberes Feistritztal.

Stimmen zum Spiel:

Andreas Friesenbichler, Trainer Vorau:

"Wir haben zur Pause 3:0 geführt, nie hätte ich gedacht, dass diese Partie noch einmal knapp wird. Als die letzten Minuten vorbei waren, war ich stolz auf meine Mannschaft. Das ist Fußball- so etwas gibt es. Wir haben im Frühjahr sechs Punkte geholt und ich bin mit der Mannschaftsleistung sehr zufrieden."

TuS Vorau - Groß Steinbach

Torfolge: 1:0 (5. Schneeberger), 2:0 (27.Zarnhofer), 3:0 (45.Kuhar), 3:1 (78.Voit) , 3:2 ( 81.Welser)

Urkraft Arena; 150 Zuseher; SR Vukota Stojan

Liveticker Vorau - Groß Steinbach

Aufstellungen:

TuS SPITZER ENGINEERING VORAU: Sebastian Rainer Lang, Jan-Peter Schöngrundner, Mathias Kolb, Christian Schneeberger, Dario Potrosko, Mate Kozma-Bognar, Rainer Romirer (K), Manuel Schöngrundner, Markus Zarnhofer, Jaka Kuhar, Mark Megyesi

Ersatzspieler: David Haspl, Kilian Markus Schöngrundner, Gabriel Hold, Jonas Posch, Tobias Kolb

Gross Steinbach: Jakob Ifkowitsch, Alexander Josef Grabmayer, Richard Ertl, Jonas Pascal Maier-Sampt, Leo Kovacic, Zoltan Toth, Michael Voit, Philipp Welser (K), Jürgen Wilfling, Luca Goldschmidt, Florian-Johannes Welser

Ersatzspieler: Attila Soos, Michael Klinger, Matthias Josef Voit, Johannes Raggam, Claudio Azola, Georg Voit

by Florian Kober

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei