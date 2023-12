In St.Ruprecht endet eine Ära - Christian Gerlitz hat gekündigt

Details Mittwoch, 20. Dezember 2023 21:24

Der SC St.Ruprecht an der Raab erlebt kurz vor Weihnachten ein Beben im Verein. Erfolgstrainer Christian Gerlitz teite dem Verein aus der Unterliga Ost mit, dass er ab sofort nicht mehr als Übungsleiter zur Verfügung steht. Vor zweieinhalb Jahren war es dem Verein aus dem Weizer Umland gelungen, den ehemaligen Regionalligatrainer zu dem damaligen Gebietsligisten zu lotsen. Der engagierte Fußballlehrer setze neue Maßstäbe bei den Schwarz - Weißen !

Im Frühjahr wird ein neuer Übungsleiter das Spielgeschehen in der Apfelkisten Arena beobachten und coachen

Die Verpflichtung lohnte sich für den Verein aus der Apfelkisten Arena ab dem ersten Moment - es setze ein wahrer Boom in der beschaulichen Ortschaft ein. Alles mündete darin, dass man im letzten Sommer den großen SC Weiz mit seiner 2. Mannschaft vor über tausend Zuschauern in die Gebietsliga schickte.

Der Beginn in der Unterliga war ein schwerer, jedoch hatte der Fußballlehrer mit UEFA A Lizenz die Antworten parat und der Aufsteiger kletterte fleißig in der Tabelle. Man hat im Laufe der Herbstrunde begonnen, Punkte zu sammeln, nachdem das Team zuvor wochenlang ohne wirklich zählbares Ergebnis gespielt hatte. Von allen Teams aus dem unteren Tabellentableau hatte man zuletzt die beste Form aller Mannschaften.

Nun kündigte Gerlitz das Ende des Engagements an. Ligaportal sprach mit ihm und Sektionsleiter Johann Rauch.

Christian Gerlitz im Interview

Wie kam es jetzt zu diesem Schritt?

"Ich habe das Gefühl, dass ich in St.Ruprecht alles erreicht habe. Wir haben hier etwas geschaffen, das nachhaltig ist und man kann darauf aufbauen."

Aber für uns alle ist das jetzt schon sehr überraschend!

"Ja, das verstehe ich schon. Ich habe da auch ausführlich nachgedacht - es war eine super Zeit und ich habe das Gefühl es ist jetzt der richtige Moment!"

Zuletzt wart Ihr in einer tollen Form !

"Ja , wir holten 15 Punkten am Ende, wir kamen weg von den Abstiegsplätzen. Gerade deshalb meine ich, dass ein neuer Mann diese tolle Truppe weiter entwickeln kann!"

Es gibt also keine Differenzen mit dem Verein?

" Überhaupt nicht, es war ein ruhiges und sachliches Gespräch!"

Hast Du schon Pläne für die Zukunft?

"Ja ich feiere jetzt einmal Weihnachten - dann wird man eh weiter sehen!"

Johann Rauch - Sektionsleiter Fußball

"Für uns kam das jetzt natürlich total überraschend. Alles was wir die letzten Jahre erreicht haben, wird mit Christian Gerlitz in Verbindung bleiben. Er hat unsere Mannschaft in die Unterliga geführt - man kann ihm nur danken. Wir müssen jetzt nach einer Lösung suchen, es gibt eine externe Lösung zur Auswahl, jedoch auch eine interne Möglichkeit. Wir werden uns zusammensetzen und Euch informieren!"

Bericht und Foto Florian Kober

