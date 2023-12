SV Gutenberg: Peter Reiter - es ist nicht immer einfach, aber prägend!

Details Dienstag, 19. Dezember 2023 16:46

Peter Reiter ist der Mann an der Linie beim SV Gutenberg in der Unterliga Ost. Seine Mannschaft steht derzeit am Tabellende der Liga - das beunruhigt jedoch die Kenner der Liga noch nicht wirklich. Man ist sich bewusst, dass der ehemalige Landesligaspieler erneut zum Retter werden kann. Man traut dem Motivator und ehemaligen Keeper durchwegs zu, dass sein Team am Ende der Saison wieder eine Serie raushaut und man ein weiteres Jahr in der Liga spielt.

"Die rote Laterne der Liga trägt derzeit der SV Gutenberg, der erst zwei Siege verbuchen konnte. Mit nur sieben Punkten auf der Habenseite, wird es ein harter Kampf um den Verbleib in der Unterliga." lautete das Fazit in der Ligaportal Rückschau vor wenigen Wochen. Man darf gespannt sein ob es das Team erneut schafft die Klasse zu halten. Hier finden Sie ein ausführliches Porträt des Vereins aus dem Schöcklland.

Word Rap mit Gutenberg Trainer - Peter Reiter

Dein denkwürdigstes Spiel als Spieler und als Trainer?

Als Spieler: Die Entscheidungsspiele um den Aufstieg mit USV St. Anna und SC Weiz und als Trainer: Unsere Spiele letztes Frühjahr, mit denen wir uns den Klassenerhalt sichern konnten.

Welcher Moment hat deine Karriere geprägt?

Im Amateursport die regelmäßige Zusammenarbeit mit Spielern am Platz und in der Kabine. Jeder Spieler ist anders, hat seinen eigenen Charakter, seine eigenen Probleme, Hochs und Tiefs. Da als Trainer immer die richtigen Entscheidungen zu treffen , den richtigen Zugang zu finden, ist nicht einfach - aber prägend.

Deine Lieblingsspeise?

Selbstgegrilltes

Dein Lieblingsgetränk?

Mineralwasser

Dein Lieblingsverein?

Ich bin in Italien Juve - Fan, Chelsea ist mein Verein in der Premier League

Dein Lieblingsspieler?

Thiago Silva

Was magst du überhaupt nicht?

Spieler, die unehrlich sind und mit ihrer Einstellung der Mannschaft schaden

Was magst du ganz besonders?

Erfolge, die das Ergebnis harter Arbeit sind.

Gibt es spezielle Ziele, die du in deiner Karriere noch erreichen möchtest?

Eine Regionalliga-Mannschaft zu trainieren

Bericht Florian Kober / Fotos privat - SV Gutenberg

