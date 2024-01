Umbruch in St.Ruprecht - auch Stefan Gaulhofer weg!

Details Donnerstag, 18. Januar 2024 16:19

Vor wenigen Wochen verließ Trainer Christian Gerlitz den Aufsteiger St.Ruprecht an der Raab und wechselte zum TSV Pöllau. Stefan Gaulhofer war sein Co-Trainer in der unvergessenen Saison 22/23 die mit dem Triumph über die Reserve aus Weiz in der Relagation und dem Wechsel in die Unterliga Ost.

Nunmehr erklärte auch Gaulhofer seinen Rücktritt, wie der Verein heute vermeldete. Die Verantwortlichen in St.Ruprecht haben nun die Aufgabe ein komplett neues Trainerteam für die Rückrunde zu organisieren.

Der Beginn in der Unterliga war ein schwerer, jedoch hatten die Übungsleiter die Antworten parat und der Aufsteiger kletterte fleißig in der Tabelle. Man hat im Laufe der Herbstrunde begonnen, Punkte zu sammeln, nachdem das Team zuvor wochenlang ohne wirklich zählbares Ergebnis gespielt hatte. Von allen Mannschaften aus dem unteren Tabellentableau hatte man zuletzt die beste Form aller Clubs.

Statement des Vereins

"Wir bedanken uns bei Stefan von ganzem Herzen für seinen Einsatz, seine Arbeit und seinen wertvollen Input als Co-Trainer und Fußball-Fachmann! Alles Gute für deine sportliche wie private Zukunft, wir freuen uns auf deine Besuche bei unseren Heimspielen und wünschen viel Gesundheit! Dein SCR!"

Bericht Florian Kober