Michael Halwachs - "SV Rohrbach seit 1950 familiär!"

Details Montag, 22. Januar 2024 15:19

Michael Halwachs ist der Sektionsleiter beim SV Rohrbach in der Unterliga Ost. Diese Tätigkeit führt er seit sechs Jahren aus - zuvor war er als Spieler und als Trainer beim Verein tätig. Es gibt Spieler, die waren noch nicht einmal im Kindergartenalter, da war der Funktionär schon für den Club aktiv.

In der letzten Saison spielte man bereits in der Spitzengruppe - der Herbst verlief dann nach den Wünschen des Vereins. Aktuell ist man Herbstmeister und ein Kandidat für den Aufstieg in die Oberliga.

Die Mannschaft, die in der vergangenen Saison auf dem dritten Platz landete, hat sich zu einem ernsthaften Titelkandidaten entwickelt. Aktuell führt man die Tabelle an und die Aussichten für das Frühjahr sind vielversprechend. Mit nur drei Niederlagen und 26 Punkten holte man den Herbstmeistertitel. Dabei zeigt die Mannschaft eine beeindruckende Defensivleistung, die sie zur zweitbesten Abwehr der Liga macht - nur siebzehn Gegentore musste man bisher hinnehmen.

Kein Team konnte bisher dem Rest der Liga enteilen, immer wieder gab es im Herbstdurchgang überraschende Ergebnisse und so wirkt der Punktestand in der Unterliga Ost weiterhin wie ein aufgefädelter Zug. Es wird sich zeigen welches Team im Frühjahr konstante Leistungen abrufen kann um den Weg in die nächste Spielklsse zu schaffen.

Michael Halwachs im Wordrap

Mein bestes Spiel als Spieler - "Ein Sieg gegen Festenburg, welches Jahr das war kann ich nicht mehr sagen. Das Spiel war aber legendär!"

Wichtiger Moment in meiner Laufbahn - "Der erste Tag beim SVR"

Messi oder Ronaldo - "Messi"

Meister in der Unterliga Ost 2023/24 - "Meiner Meinung nach werden sich den Titel 4 Mannschaften ausspielen."

Lieblingsessen - "Rindsroulade"

Lieblingsgetränk - "Gspritzter"

Rohrbach und die Jugendarbeit - "Wir sind in einer Spielgemeinschaft mit Eichberg, Lafnitz und Grafendorf. Luft nach oben und Verbesserungsmöglichkeiten gibt es immer. Egal, ob im Nachwuchs oder im Kampfmannschaftsbereich."

Fußball seit 1950 in Rohrbach - "Seit eh und je bemüht, ein familiäres Umfeld zu haben bzw. zu pflegen und ein verlässlicher Partner mit Handschlagqualitäten zu sein!"

Kantine in Rohrbach - "Hat einfach die besten Schnitzelsemmeln!"

Meine persönlichen Ziele im Fußball für die nächsten Jahre - "Den SVR zukunftsfit zu machen!"

Beckenbauer - "Eine Koriphäe, er wird für unsere Generation unvergessen bleiben!"

Ligaportal - "Täglich aktuell!"

Bericht Florian Kober

Übersicht Unterliga Oststeiermark