Unterliga Ost: Mit Werner Ostermann geht es in die Mission Klassenerhalt

Details Montag, 11. März 2024 20:02

"Die rote Laterne der Liga trägt derzeit der SV Gutenberg, der erst zwei Siege verbuchen konnte. Mit nur sieben Punkten auf der Habenseite, wird es ein harter Kampf um den Verbleib in der Unterliga." lautete das Fazit in der Ligaportal Rückschau vor wenigen Wochen. Man darf gespannt sein ob es das Team erneut schafft die Klasse in der Unterliga Ost zu halten. Der bisheriger Trainer Peter Reiter wechselte in der Winterpause als Co-Trainer zum SC Weiz.

Gutenberg liegt einen Punkt hinter Groß Steinbach

Den Vereinsverantworlichen gelang es den Posten auf der Trainerbank prominent für das Frühjahr zu besetzen. Der erfahrene Trainer Werner Ostermann wird ab dem ersten Rückrundenspiel als Chefcoach auf der Bank des Tabellenletzten sitzen. Er hat bereits die gesamte Vorbereitung mit der Mannschaft absolviert. Die Mannschaft blieb in der Pause zusammen, man holte mit Daniel Pfeifer einen neuen Keeper, nachdem der SV Eggersdorf Marcel Rössl aus der Leihe zurück holte.

Angelo Schmelzer folgte seinem Trainer aus Sinabelkirchen ins Schöcklland. Mit dem SV Sinabelkirchen wurde Ostermann in der letzten Saison Vizemeister in der Unterliga Süd.

Der SV Gutenberg hat große Aufgaben vor sich - es gilt den Abstieg zu verhindern!

So startet der Tabellenletzte in das Frühjahr

Am Freitagabend, 15.03.2024 trifft man um 19 Uhr auswärts auf den SVU Ilztal. Die Heimmannschaft ist aktuell auf dem 2.Tabellenplatz mit 25 Punkten. Gutenberg hat in der laufenden Saison bisher auswärts keinen einzigen Punkt geholt.

Bericht Florian Kober, Foto Richard Purgstaller/Ripu

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.