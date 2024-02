SV Pischelsdorf - Trainer Waldl: "Mehr Tore schießen als wir bekommen!"

Details Montag, 19. Februar 2024 19:05

Christian Waldl ist einer der bekanntesten Trainer in der Steiermark. Nach seiner Karriere als Spieler beim USV Hartberg Umgebung, folgte die Laufbahn als Übungsleiter - diese brachte ihn bis in die Regionalliga. Im letzten Herbst steckte der SV Pischelsdorf aus der Unterliga Oststeiermark in einer veritablen Sinnkrise und es gelang tatsächlich den Coach zum Verein zu holen. Nunmehr verstärkt Florin Gashi die Offensive des SVP und man orientiert sich weiterhin zu den oberen Plätzen in der Tabelle.

Pischelsdorf legte letzlich eine solide Herbstrunde hin, war zuletzt gut in Form gekommen und ist im Kampf um den Aufstieg noch längst nicht abzuschreiben. Die Mannschaft ist eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und erfolgshungrigen Nachwuchsspielern, die in die Kampfmannschaft drängen. Im Winter holte man Tobias Haubenhofer vom FC Gleisdorf, dort spielte er zuletzt in der U17 Leistungsklasse in der Offensive.

Wordrap Christian Waldl

Mein bestes Spiel als Trainer - "Das war als Lafnitz Trainer gegen den LASK!"

Mein wichtigstes Spiel - "Auch in Lafnitz - wir spielten 2013 gegen Weiz und es folgte der Aufstieg in die Regionalliga!"

Am Fussball mag ich - "Teamgeist - mehrere Menschen haben ein Ziel vor Augen!"

Das mag ich - "Sport - und meine Familie ist mir sehr wichtig in meinem Leben!"

Das mag ich nicht - "Überheblichkeit"

Im Leben ist mir wichtig - "Meine Familie, wie bereits erwähnt"

Mein Lieblingsverein - "Bayern München ist mein Verein, enweder man liebt sie oder man mag sie nicht - dazwischen gibt es wenig!"

Mein Lieblingsspieler - "Harry Kane"

Ich möchte als Trainer erreichen - "Den nächsten Meistertitel, geschafft habe ich das ja schon mit Lafnitz!"

Mein Lieblingsessen - "Ein feines Steak kann was!"

Mein Lieblingsgetränk - "Ein kühles Bier!"

In diesem Verein bin ich, "weil es mir eine Herzensangelegenheit ist. Der Verein hatte einen schlechten Start in die Saison - meine berufliche Vergangenheit liegt in Pischelsdorf - ich mag die Menschen!"

Wo steht der SVP am Ende der Saison? - "Im oberen Bereich! - Wir wollen die ersten Plätze attackieren! Wir sind seit drei Wochen im Training - wir haben keine Verletzten, einzig auf Matthias Tödling müssen wir noch länger verzichten. Der fehlt im Mittelfeld natürlich!"

Das möchte ich unbedingt noch sagen - "Ich freue mich auf den Meisterschaftsstart - der Winter war lang genug!"

Ligaportal - "Tolles Format, kompetente Fachleute am Werk!"

Mit Florim Gashi holte man einen bekannten Torjäger aus der Oberliga nach Pischelsdorf. Der ehemalige Greinbacher erzielte in seiner Laufbahn über 200 Tore und wird auch in der Oststeiermark treffen.

Man startet am 16.03.24 auswärts in Pöllauberg in die Rückrunde. Eine Woche später empfängt man den USV Pircha - die Gleisdorfer werden ein Prüfstein für das Team von Trainer Waldl sein. Man darf für beide Teams durchwegs von einem "Sechs-Punkte-Spiel" sprechen.

Bericht Florian Kober

Zwischenstand und Überblick Unterliga Ost