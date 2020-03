Kompakt: Die 18 ULO-Testspiel-Ergebnisse aus der KW 10!

Details Mittwoch, 11. März 2020 14:16

Ab dem 20. März rollt das Leder wieder in der Unterliga Ost. Also noch genug Zeit, um sich dafür entsprechend vorzubereiten. Dabei wird es neben einem packenden Titelkampf wohl auch zu einer ganz engen Geschichte bezüglich der Abstiegsfrage kommen. Umso wichtiger wird sein, die "Hausaufgaben" so zu erledigen, dass man dann in der Frühjahrsrunde seine Vorgabe auch erreichen kann. LIGAPORTAL bleibt klarerweise am Ball und wird laufend die aktuellen Resultate präsentieren. Hier schon einmal die 18 Testspiel-Begegnungen aus der Kalenderwoche 10.

VEREIN GEGNER LIGA ERGEBNIS Rohrbach Waldbach OLS 0:0 Rohrbach Haitzendorf 2.LL 0:3 Hartberg/U. Hofkirchen 1.OA 8:1 Passail Frohnleiten OLM 0:4 Passail Hornstein 2.Kl. 4:0 Pöllauberg Dechantskirchen GLO 1:2 Strallegg Festenburg GLO 9:0 Strallegg Anger OLS 2:5 Greinbach St. Margarethen/R. ULS 3:3 Gross Steinbach Fürstenfeld II ULS 1:7 Birkfeld Anger OLS 0:4 Birkfeld Rapid Kapfenberg ULNB 0:1 Bad Blumau Buchschachen 1.Süd 1:2 Burgau Pruggern ULNA 5:5 Vorau St. Jakob/W. GLO 4:2 Vorau Bad Tatzmannsdorf 1.Kl. 5:0 Weiz II Halbenrain ULS 1:3 Sonnhofen Oberschützen 2.Kl. 2:3

