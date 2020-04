Corona im Amateurbereich: In Strallegg ist die Freude groß über die Verbands-Unterstützung!

Details Samstag, 11. April 2020 20:31

Wir alle durchleben gegenwärtig aufgrund der Corona-Krise ganz schwere Zeiten. Demzufolge rückt die wichtigste Nebensache der Welt, der Fußball, verständlicherweise auch völlig in den Hintergrund. Aber den Kopf jetzt in den Sand zu stecken und sich dem Gegebenen gewissermaßen auszuliefern, wäre wohl der völlig falsche Ansatz. Aufgrunddessen ist Ligaportal.at auch in Zeiten wie diesen darum bemüht, Information zu bieten bzw. Berichte zu verfassen. Es tun sich bei den Amateurvereinen sehr viele offene Fragen auf. Vieles ist zur jetzigen Zeit auch noch gar nicht abschätzbar. Zudem steht es noch völlig in den Sternen, ob bzw. wann die Frühjahrsrunde weitergeht. Trotzdem stellte man den Vereinsvertretern, zugebenermaßen nicht einfache acht Fragen, zur aktuellen Lage bzw. wie das alles im Verein gehandelt wird.

Roland Wurm, Sektionsleiter beim UFC Strallegg (ULO), zur momentanen Lage:

Was sagen Sie zur aktuellen Corona-Entwicklung?

"Natürlich ist es sehr schade, dass der Fußball völlig zum erliegen gekommen ist. Auch eine Vereins-Veranstaltung mussten wir leider schon verschieben. Aber das ist alles nicht so wichtig, derzeit sind alle im und rund um das Team gesund und nur das zählt."

Sind die Maßnahmen, die die Bundesregierung trifft, gerechtfertigt?

"Absolut, wir respektieren und tragen die Entscheidungen zu hundert Prozent mit. Der Fußball spielt dabei nur eine Nebenrolle."

Wie gehen Sie im Verein damit um? Absolvieren alle Spieler Heimtraining? Wird das überprüft?

"Die Mannschaft hat ein freiwilliges Heimprogramm bekommen. Wir haben gute Jungs mit Eigenverantwortung, deshalb überprüfen unsere Betreuer das auch nicht."

Gibt es regelmäßig telefonischen Kontakt mit den Spielern?

"Wir halten uns gegenseitig mit WhatsApp-Nachrichten bei Laune."

Werden aktuell die Spielergehälter weiter bezahlt oder gibt es eine Sonderabsprache mit den Spielern?

"Es gibt hier keine Sonderabsprachen und in der freien Zeit auch keinen Aufwand. Demnach kommt es auch zu keiner entsprechenden Entschädigung. Da gibt es bei unseren Burschen überhaupt kein Problem."

Gehen Sie davon aus, dass im Frühjahr gar nicht mehr gespielt wird? Wenn ja, was würde das für die Finanzen Ihres Vereins bedeuten?

"Ich bin mir sicher, dass wir nicht mehr spielen. Finanziell haben wir somit weder Ausgaben noch Einnahmen."

Stehen die Sponsoren in dieser schwierigen Situation weiterhin zum Verein bzw. zu ihren Zusagen?

"Wir lassen unsere Sponsoren in dieser schwierigen, wirtschaftlichen Zeit komplett in Ruhe. Diese haben genug andere Sorgen. Wenn sich die Lage wieder vollends beruhigt hat, werden wir in Gespräche gehen, wenn diese notwendig sind. Wir haben Gott sei dank keinen Großsponsor von dem der Spielbetrieb abhängt, so betrachtet sind wir diesbezüglich weitgehend auf der sicheren Seite."

Welche Maßnahmen wünschen Sie sich von der Bundesregierung, um die Vereine während bzw. nach dieser schweren Zeit zu unterstützen?

"Ich denke der steirische Fußballverband hat hier ein tolles Zeichen gesetzt. Sollte vonseiten der Regierung noch etwas Unterstützung kommen, würden wir uns freuen. Wir verstehen es aber auch, dass es derzeit wichtiger ist, die Wirtschaft wieder ins Laufen zu bringen."

