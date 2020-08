Punkteteilung: Weiz II gelingt es in Bad Blumau anzuschreiben!

Details Samstag, 29. August 2020 12:24

In der Unterliga Ost war am Freitagabend der USC Rogner Bad Blumau im Einsatz und bekam es auf eigenem Platz mit dem SC ELIN Weiz II zu tun. Dabi kommt es zu einem offenen Schlagabtausch. Den jungen Weizern gelingt es dem Gastgeber vollauf Paroli zu bieten. Letztendlich geht die Punkteteilung aufgrund der Spielanteile soweit auch in Ordnung. Der Spielleiter war Dalibor Popovic - 220 Zuseher waren im Safenstadion mit von der Partie.

Weiz mit einem couragierten Auftritt

SC ELIN Weiz II spielt in den Anfangsminuten mutig nach vorne und darf früh den Führungstreffer bejubeln. Christoph Rabl bewahrt in der 3. Minute kühlen Kopf und kann zum 0:1 einschieben. Bad Blumau versucht, den Schock des Gegentreffers schnell zu verarbeiten und das Spiel wieder selbst in die Hand zu nehmen. In Minute 15 fasst sich Marcel Laschet ein Herz und verwertet überlegt zum 1:1. Daraufhin neutralisieren sich die beiden Teams weitgehendst. Vor allem die jungen Weizer, die eine bescheidene Vorbereitung absolvierten, wissen dabei stark zum aufzeigen. In der 44. Minute kommt es zum 1:2 - Georg Rossmann kann sich dabei in die Schützenliste eintragen - zugleich auch der Halbzeitstand.

Marcel Laschet trifft doppelt

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es gleich zu 10 Verwarnungen, begegnen einander zwei Teams auf Augenhöhe. Die Sirakov-Truppe steht dabei mehr unter Zugzwang, gilt es doch einen Rückstand zu egalisieren. In der 69. Minute kann man sich dann belohnen für die Offensiv-Bemühungen. Wieder ist es Marcel Laschet der die Kastanien für die Bad Blumauer aus dem Feuer holen kann - neuer Spielstand: 2:2. In der noch verbleibenden Spielzeit spielen dann beide Teams die "Vorsichtskarte" aus. Was heißt, dass man in erster Linie darauf ist, diesen einen Zähler festzuhalten. Vor allem die Derler-Schützlinge sind dabei gefordert. Letztlich sollte es beim 2:2-Spielendstand bleiben. Ein Ergebnis das dem Gebotenen soweit entspricht.

USC BAD BLUMAU - SC WEIZ II 2:2 (1:2)

Torfolge: 0:1 (3. Rabl), 1:1 (15. Laschet), 1:2 (44. Rossmann), 2:2 (69. Laschet)

