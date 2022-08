Stark dezimierter SC Weiz II holt sich Watsche gegen Pircha ab

Details Montag, 15. August 2022 11:45

Die Reserve von SC Weiz hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 1:5-Niederlage gegen den USV BT-Group Pircha verdaut werden.

Bis zur Minute 41 stand es 0:0

Die Gastgeber zeigten stark dezimierten Gästen - Weiz II hatte nur einen Wechselspieler auf dem Spielbericht - von Beginn an, wer der Herr im Hause war. Es dauerte aber dennoch bis zur 41. Minute, ehe Martin Kupfner mit einem volley in die linke Ecke das 1:0 besorgte. Somit wusste der Gastgeber zur Pause eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Der zweite Durchgang war gerade einmal neun Minuten im Laufen, als Thomas Kollmann die Kugel per Kopf zum 2:0 für Pircha (56.) versenkte. Christian Almer vollendete zum dritten Tagestreffer in der 59. Spielminute. In der 68. Minute erzielte Ismar Husic den Anschlusstreffer für Weiz II - ein Tormannfehler führte zu diesem Treffer.

Abdelaziz Darouich markierte einen Doppelpack

Mit einem Schuss von der Mittellinie stellte Abdelaziz Darouich auf 4:1 (84.) Pircha baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (91.) - abermals war der Torschütze Darouich. Letztlich feierte USV BT-Group Pircha gegen SC ELIN Weiz II nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Für USV Pircha steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher eine Niederlage aufwies. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Pircha in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz.

Mit 39 Punkten aus den insgesamt 26 Partien der letzten Spielzeit stand SC Weiz II schließlich auf dem siebten Platz.

USV BT-Group Pircha hat das nächste Spiel am 19.08.2022 gegen den FC Pinggau-Friedberg. Kommenden Sonntag (10:30 Uhr) bekommt Weiz II Besuch von USV Pöllauberg.

Startformationen:

Pircha: James Steven Cook - Ing. Christian Almer, Daniel Stefan Pischinger, Patrick Gomboc, MSc David Hofer , MSc (K), Benjamin Smajic - Martin Kupfner, Sascha Petz, Benjamin Hadzic, Florian Maurer - Thomas Kollmann

Weiz: Moritz Reisenhofer - Peter Ebner, Lukas Schellnegger, Nico Baranja, Philipp Pichler - Silvio Derler (K), Stefan Harb, Franjo Bilic, Fabian Andre Herbst - Marco Xheka, Ismar Husic

Stimme zum Spiel:

Christian Almer, Spieler und sportlicher Leiter, Pircha:

"Wir waren zu Beginn ein wenig überrascht, dass Weiz so aggressiv aufgetreten ist. Mit Fortdauer der Partie sind wir immer besser in Fahrt gekommen und haben auch sehr viele Chancen herausgespielt. Leider haben wir sie nicht alle so nutzen können, wie wir es uns vorgenommen haben. Der Sieg war in Summe verdient, die Gegner hatten keinen Wechselspieler und haben so dem hohen Tempo Tribut gezollt."

Unterliga Ost: USV BT-Group Pircha – SC ELIN Weiz II, 5:1 (1:0)

91 Abdelaziz Darouich 5:1

84 Abdelaziz Darouich 4:1

68 Ismar Husic 3:1

59 Christian Almer 3:0

56 Thomas Kollmann 2:0

41 Martin Kupfner 1:0