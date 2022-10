Voll auf Kurs: Titelmitstreiter Hartberg/U. fertigt Pinggau-Friedberg ab

Details Samstag, 01. Oktober 2022 09:21

USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog FC Pinggau-Friedberg mit einem 7:1-Erfolg das Fell über die Ohren. USV Hartberg/U. war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht.

Der USV Hartberg/Umgebung fertigte Pinggau-Friedberg gleich mit 7:1 ab.

Hartberg/U. lässt Ball und Gegner laufen

Die Gastgeber gingen durch Lukas Kleinhappl in der siebten Minute in Führung. Für das 2:0 des Tabellenführers zeichnete Jakob Mogg verantwortlich (28.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Martin Mogg den Vorsprung von Hartberg/U auf 3:0 (42.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Jakob Mogg seinen zweiten Treffer nachlegte (45.). In der ersten Hälfte wurde Pinggau-Friedberg nach Strich und Faden auseinandergenommen, was zur Pause in einen desolaten Rückstand mündete. Niklas Mogg baute den Vorsprung von USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung in der 46. Minute aus. Der sechste Streich von USV Hartberg/U. war Johannes Kratzer vorbehalten (60.). Domen Kosnik erzielte in der 67. Minute den Ehrentreffer für Pinggau-F. Hartberg/U gelang in der 69. Spielminute der achten Tagestreffer. Schlussendlich setzte sich USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung mit sieben Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Die errungenen drei Zähler gingen für USV Hartberg/U. einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Hartberg/U stets gesorgt, mehr Tore als USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung (30) markierte nämlich niemand in der Unterliga Ost. USV Hartberg/U. sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Hartberg/U befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

FC Pinggau-Friedberg findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Wo bei den Gästen der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die zehn erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Pinggau-Friedberg verbuchte insgesamt zwei Siege, vier Remis und drei Niederlagen. Nur einmal ging Pinggau-F. in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Am kommenden Freitag trifft USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung auf Union Gross Steinbach, FC Pinggau-Friedberg spielt tags darauf gegen SV Gutenberg.

Stimme zum Spiel:

Patrick Gruber, Trainer Hartberg/Umgebung:

"Wir wollten unbedingt den Ausrutscher von letzter Woche wieder gut machen und von Anfang an den Gegner beschäftigen. Wir wollten ein frühes Tor erzielen und somit den kompakten Gegner früh zu zwingen etwas aufzumachen. Natürlich ist es nach der roten Karte dann etwas leichter geworden, dennoch haben wir über 90 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben immer versucht Räume gegen den tiefstehenden Gegner zu finden, was uns sehr gut gelungen ist. "

Startformationen:

Hartberg/U.: Marcel Lebenbauer - Elvis Mehmeti, Marin Tabakovic, Lukas Kleinhappl , BEd (K), Patrick Pichlbauer - Josef Pöltl, Martin Mogg, Niklas Mogg, Lukas Doppelhofer, Filip Misimi - Jakob Mogg

Pinggau-Friedberg: Adam Schmidmajer - David Nagl, Stefan Graf, Florian Schreiner, Gernot Schwarz - Manuel Dorner (K), Omer Babikir, Julian Pfeffer, Rok Smid - Domen Kosnik, Lukas Höller



Stadion Schildbach, 150 Zuseher, SR: Nemanja Bencun

Fotocredit: USV Hartberg/U.

by: Roo

