Mit nur zehn Mann angetreten: SC Weiz II unterliegt Rohrbach

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 10:23

Die Reserve von SC ELIN Weiz blieb gegen SV Schermann Erdbau Rohrbach chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. An der Favoritenstellung ließ SV Rohrbach keine Zweifel aufkommen und trug gegen SC Weiz II einen Sieg davon. Allerdings muss zur Verteidigung der jungen Weizer angeführt werden, dass die Elf von Coach Ismet Nesimovic lediglich mit zehn Mann angetreten war - für das ist die Leistung dann wiederum sehr beachtlich.

Nach sieben Minuten stand es 1:0

Die Hausherren gingen bereits in der siebten Minute in Führung. Enes Rujovic drückte den Ball über die Linie. Obwohl die Gastgeber noch eine Vielzahl an Chancen herausspielten, blieb es nach den ersten 45 Minuten beim 1:0 - zur Pause hatte die Heimmannschaft nur eine hauchdünne Führung inne. In der zweiten Spielhälfte schloss Peter Schermann eine schöne Einzelaktion von Fabian Peinthor mit dem Treffer in der 67. Minute ab. In der 69. Spielminute setzte sich der SV Rohrbach erneut durch und erzielte das vorentscheidende 3:0. Ein Schuss von Rujovic wurde unhaltbar für den Weizer Keeper Moritz Reisenhofer abgefälscht.

In der 75. Minute bewies Schermann seine Qualitäten als Assistgeber und flankte das Leder auf Marcel Storer, der den gegnerischen Schlussmann per Kopf zum 4:0 überwand. Letztlich kam SV Schermann Erdbau Rohrbach gegen Weiz II zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Rohrbach bleibt vorne dran

Nachdem SV Rohrbach hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist Rohrbach weiter im Rennen um die vorderen Plätze. SV Schermann Erdbau Rohrbach verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei SV Rohrbach noch ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei SC ELIN Weiz II. Die mittlerweile 37 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Mit lediglich sieben Zählern aus zehn Partien stehen die Gäste auf dem Abstiegsplatz. SC Weiz II musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Weiz II insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Situation von SC ELIN Weiz II ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen Rohrbach handelte man sich bereits die vierte Niederlage am Stück ein.

SV Schermann Erdbau Rohrbach tritt am kommenden Samstag bei USV Pöllauberg an, SC Weiz II empfängt am selben Tag USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen.

Stimme zum Spiel:

Michael Halwachs, Teammanager Rohrbach:

"Wir haben uns gegen einen defensiv eingestellten Gegner viele Chancen herausgespielt. WIr hätten zwar noch zwei bis drei Tore erzielen können, sind aber unter dem Strich mit dem Ergebnis zufrieden."

Unterliga Ost: SV Schermann Erdbau Rohrbach – SC ELIN Weiz II, 4:0 (1:0)

75 Marcel Storer 4:0

69 Enes Rujovic 3:0

64 Peter Schermann 2:0

7 Enes Rujovic 1:0

Startformationen:

SV-SCHERMANN Erdbau- Wirtschaft Rohrbach: Raphael Siedl (K), Mag. Peter Schermann, Gasper Trdan, Marcel Storer, Fabian Peinthor, Kevin Zsifkovits, Jannik Andiel, Daniel Reiterer, Marco Wieser, Alvaro Antonio Pichardo Mendes, Enes Rujovic

Weiz: Moritz Reisenhofer - Philipp Pichler, Florian Janisch, Fabian Andre Herbst, Peter Ebner - Stefan Harb (K), Marco Xheka, Franjo Bilic, Fabian Felberbauer - Ismar Husic