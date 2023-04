Schermann weist USC Bad Blumau früh in die Schranken

Details Sonntag, 02. April 2023 09:01

Am Samstag verbuchte der SV Rohrbach einen 3:1-Erfolg gegen USC Bad Blumau in der Unterliga Ost. Auf dem Papier ging Rohrbach als Favorit ins Spiel gegen Bad Blumau – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel hatte SV Schermann Erdbau Rohrbach für sich entschieden und einen 5:3-Sieg gefeiert. Am Samstag fielen weniger Tore, die waren aber dafür eines schöner als das andere.

Nach elf Minuten führte Rohrbach 2:0

Die Gäste legten los wie die Feuerwehr und ließen durch einen Doppelschlag von Peter Schermann aufhorchen. Nach einem Traumpass quer durch den Strafraum schob der Zehner die Kugel lässig an Keeper Erhart vorbei- das war die Führung zum 1:0 in der 6.Minute. Nur fünf Minuten später nahm sich Schermann ein Herz und knallte in seinem 499.Spiel den Ball ins Kreuzeck. Denis Besirevic baute den Vorsprung von Rohrbach in der 45. Minute aus, dies wieder mit einem Tor der Extraklasse. Aus größerer Entfernung zog er ab und drosch den Ball ins Kreuzeck. Die Überlegenheit vom SV Rohrbach spiegelte sich in einer dieser 3:0 Halbzeitführung wider.

Lattentreffer in der zweiten Halbzeit

Zunächst bewahrte die Latte die Blumauer in der 50.Minute vor dem 0:4, wenige Minuten später traf die Heimmannschaft selbst das Aluminium. In der 85. Minute brachte Sebastian Rauer das Netz für USC Bad Blumau dann doch noch zum Zappeln- das war dann jedoch nur noch Ergebniskosmetik. Letzten Endes ging der SV Rohrbach im Duell mit dem Gastgeber als klarer Sieger hervor.

USC Bad Blumau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behält Bad Blumau den achten Tabellenplatz bei. Sechs Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat USC Bad Blumau momentan auf dem Konto.

SV Rohrbach hat nach dem souveränen Erfolg über USC Bad Blumau weiter die dritte Tabellenposition inne. Die Saison von Rohrbach verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zehn Siegen, zwei Remis und nur vier Niederlagen klar belegt. SV Schermann Erdbau Rohrbach scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am kommenden Freitag tritt Bad Blumau bei USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen an, während SV Rohrbach einen Tag später FC Pinggau-Friedberg empfängt.

Aufstellungen: Bad Blumau: Patrick Erhart, Jakob Janser, Jan Reisinger, Patrick Schellnast, David Drozdik, Wolfgang Rauer (K), Michael Lazanyi, Florian Lueger, Christian Taucher, Sebastian Rauer, Robert Moretti

Ersatzspieler: Elias Prasch, Marco Rene Rath, Martin Hiden, Lukas König, Tobias Lechner, Sebastian Paar

Trainer: Johann Bez SV Rohrbach: Faruk Hodzic, Florian Wukits, Denis Besirevic, Mag. Peter Schermann, Gasper Trdan, Marcel Storer, Fabian Peinthor (K), Jannik Andiel, Daniel Reiterer, Marco Wieser, Enes Rujović

Ersatzspieler: Peter Pfeifer , Alvaro Antonio Pichardo Mendes, Kevin Zsifkovits, Kevin Jürgen Bonstingl, David Krug

Trainer: Peter Pfeifer Bad Blumau, 200 Zuseher, Schiedsrichter Hubert Adam Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: USC Rogner Bad Blumau – SV Schermann Erdbau Rohrbach, 1:3 (0:3)

85 Sebastian Rauer 1:3

46 Denis Besirevic 0:3

11 Peter Schermann 0:2

6 Peter Schermann 0:1

