Gutenberg verlangt Sonnhofen/Rabenwald alles ab - egal, drei Punkte und man kann weiterhin Meister werden

Details Sonntag, 04. Juni 2023 20:50

SV Gutenberg und USC Sonnhofen/Rabenwald boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Gutenberg erlitt gegen Sonnhofen/Rabenwald erwartungsgemäß eine Niederlage. USC Sonnhofen/Rabenwald hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 4:0 durchgesetzt. Am Sonntag bedeutete dieser Auswärtssieg, dass die Entscheidung um den Meistertitel in der Unterliga Ost auf den letzten Spieltag vertagt wurde.

Das Team von Bernd Kulmer hat weiterhin die Möglichkeit Meister in der Unterliga Ost zu werden

Der USC zeigte von Beginn an, dass man dieses Spiel gewinnen wollte. In den ersten Minuten zog man ein unglaubliches Tempo auf. Das zahlte sich schnell aus: Vor 222 Zuschauern stellte Julian Gleichweit das 1:0 für die Gäste sicher (8.). Nach einer guten Viertelstunde hatte dan der Gastgeber seine beste Möglichkeit.

Wagner klärt für den SVG auf der Linie, Stadlhofer war schon geschlagen! chrisi_20, Ticker-Reporter

Für das erste Tor von SV Gutenberg war Julian Reiter verantwortlich, der in der 24. Minute das 1:1 besorgte. Nach einer halben Stunde zischte ein Ball Zentimeter am Gutenberger Gehäuse vorbei. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische die Akteure in die Pause.

Drei Tore und ein Platzverweis im zweiten Abschnitt

Lorenz Brander machte in der 48. Minute das 2:1 von Gutenberg perfekt. In der 58. Minute schickte der Schiedsrichter Darijo Dragosavac von Sonnhofen/Rabenwald mit glatt Rot nach Foulspiel vom Platz. Ein Mann weniger und dringend benötigte drei Punkte - eine schwere Aufgabe. Gutenberg stemmte sich gegen die Niederlage obwohl man die Führung der Gäste durchwegs als verdient bezeichnen konnte.

SV Gutenberg musste den Treffer von Rene Almbauer zum 2:2 hinnehmen (65.). Das war nicht ganz der Matchplan von Trainer Bernd Kulmer. In der 72.Minute dann eine weitere Möglichkeit für die Gastgeber durch Gehring.

Dass USC Sonnhofen/Rabenwald in der Schlussphase dann doch auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Rene Unterweger, der in der 77. Minute zur Stelle war. Man führte 3:2 ! Das war das Wunschergebnis kurz vor Schluss und dabei bleib es dann auch. Trotz Unterzahl war Sonnhofen/Rabenwald in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Gutenberg und fuhr somit einen Sieg ein, der am Ende die Meisterschaft bedeuten könnte.

So steht es um die beiden Teams

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und SV Gutenberg rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei der Heimmannschaft noch ausbaufähig. Nur vier von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Trotz des Sieges bleibt USC Sonnhofen/Rabenwald auf Platz zwei, hat jedoch weiterhin die Möglichkeit zum Meistertitel. 72 Tore – mehr Treffer als Sonnhofen/Rabenwald erzielte kein anderes Team der Unterliga Ost. Sieben Spiele ist es her, dass USC Sonnhofen/Rabenwald zuletzt eine Niederlage kassierte.

Gutenberg tritt am kommenden Samstag bei TuS Spitzer Engineering Vorau an, Sonnhofen/Rabenwald empfängt am selben Tag USC Rogner Bad Blumau und könnte danach bis Sonntagabend feiern!

Unterliga Ost: SV Gutenberg – USC Sonnhofen/Rabenwald, 2:3 (1:1)

77 Rene Unterweger 2:3

65 Rene Almbauer 2:2

48 Lorenz Brander 2:1

24 Julian Reiter 1:1

8 Julian Gleichweit 0:1

Aufstellungen: SV Gutenberg: Thomas Stadlhofer, Daniel Wolf, Raphael Maria Ziesler, Jürgen Gottlieb (K), Tobias Wiener, Fabian Bauer, Florian Hutter, Florian Wagner, Julian Reiter, Lorenz Brander, Michael Gehring



Ersatzspieler: Andreas Ottacher, Romeo Elias Krassnigg, Thomas Ottacher, Thomas Thier, Elias Jud, Simon Harrer



Trainer: DI (FH) Peter Reiter , MBA

USC Sonnhofen/Rabenwald: Dominik Maierhofer - Richard Deibel, Niklas Kratzer, Maximilian Wiesenhofer - Rene Almbauer, Daniel Bauernhofer, Florian Kernbichler, Kai Mauerhofer, Benjamin Schweighofer (K) - Julian Gleichweit, Darijo Dragosavac



Ersatzspieler: Christoph Pöttler, Elias Maritschnik, Philipp Lembäcker, Rene Unterweger, Rene Kainer, Tobias Baumgartner



Trainer: Bernd Kulmer Bericht Florian Kober

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei