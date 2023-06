Burgau besiegt Dechantskirchen mit 4:0 - zwei Tore pro Halbzeit

Details Sonntag, 04. Juni 2023 23:10

USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen blieb gegen SC Profi Max Burgau chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. SC Burgau ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen USV Dechantskirchen einen klaren Erfolg. Im Hinspiel im Herbst hatten beide Teams einen Teilerfolg verbucht. Mit dem Abpfiff hatte es 1:1 geheißen.

Burgau ist effektiv und führt zur Halbzeit mit 2:0

Zu Beginn tasteten sich die beiden Teams ab, dann begann das Team von Trainer Christoph Pomper den Gegner deutlich zu besiegen. SC Profi Max Burgau ging durch Markus Trummer in der 35. Minute per Kopf in Führung. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Bruno Piskac mit dem 2:0 für die Gastgeber zur Stelle (41.).

Tor, Toor, Tooor für SC Profi Max Burgau zum 2:0…. Traumpass Laschet Günther und Bruno eiskalt Michael Heger, Ticker-Reporter

Mit der Führung für SC Burgau ging es in die Halbzeitpause.

Nach einer Stunde waren die Tore gefallen - es folgte noch ein verschossener Elfer und ein Platzverweis

Shamil Abdullaev brachte SC Profi Max Burgau in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (55.).

Tor, Toor, Tooor für SC Profi Max Burgau zum 3:0… Traumflanke Bruno.. und Shamal Musiala Michael Heger, Ticker-Reporter

Eigentlich war Dechantskirchen schon geschlagen, als Piskac das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (59.). In der Schlussphase wurde es dann noch einmal hitzig, Fabian Fuchs von SC Burgau musste vorzeitig zum Duschen (77.). In der Schlussphase vergab der Gast einen Elfmeter zum Ehrentreffer, den der Heimkeeper Benjamin Lechner abwehrte.

Letztlich kam SC Profi Max Burgau gegen USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen zu einem verdienten 4:0-Sieg.

So steht es um die beiden Teams

Kurz vor Saisonende steht SC Burgau mit 42 Punkten auf Platz vier. Offensiv konnte SC Profi Max Burgau in der Unterliga Ost kaum jemand das Wasser reichen, was die 62 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Zuletzt lief es erfreulich für SC Burgau, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

USV Dechantskirchen befindet sich mit 36 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Der Negativtrend hält aktuell allerdings an, mittlerweile kassierten die Gäste die dritte Pleite am Stück. Man freut sich wohl auf die wohlverdiente Pause in Kürze.

Am nächsten Samstag reist SC Profi Max Burgau zu USV BT-Group Pircha, zeitgleich empfängt Dechantskirchen die Reserve von SC ELIN Weiz.

Unterliga Ost: SC Profi Max Burgau – USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen, 4:0 (2:0)

59 Bruno Piskac 4:0

55 Shamil Abdullaev 3:0

41 Bruno Piskac 2:0

35 Markus Trummer 1:0

Aufstellungen: SC ProfiMax Burgau: Benjamin Lechner - Cosmin-Adrian Luput, Fabian Fuchs, Maximilian Paugger, Franjo Pintaric, Erik Taucher - Markus Trummer (K), Janik Laschet, Bruno Piskac, David Kummer - Christopher Feiner



Ersatzspieler: Tarik Sivic, Albert Kruiss, Matthias Kummer, Dominik Krammer, Shamil Abdullaev



Trainer: Christoph Pomper

Dechantskirchen: Matthias Beheim, Richard Putz, Laurenz Schabauer, Kevin Edenhöfer, Sebastian Höller, Patrick Oswald, Peter Jeitler (K), Joachim Höller, Lukas Zinggl, Franz Zinggl, David Kirschenhofer



Ersatzspieler: Marcel Kaltenbacher, Michael Kogler, Marco Glatz, Patrick Hofer

Trainer: Christian Weinig Bericht Florian Kober

