James Cook - ein Torwart geht auf Reise

Details Mittwoch, 07. Juni 2023 13:39

James Cook wird am Wochende das letzte Mal das Tor beim SV Pircha in der Unterliga Ost hüten. Der bekannte englische Keeper war in den letzten zwei Jahren der sichere Rückhalt des Vereins aus dem Gleisdorfer Vorort. Lesen Sie hier wie es nun bei ihm weitergeht.

417 Spiele als sicherer Rückhalt - nun wird es sich zeigen wie es weitergeht

Der große, kräftige Torhüter kann mit seinen 32 Jahren auf eine große Karriere zurückblicken. Seine Stationen waren bekannte Vereine der Oststeiermark wie Pachern, Gleisdorf, aber auch in Pölfing Brunn stand er drei Jahre zwischen den Pfosten. Gute Torhüter sind bekanntlich immer gesucht - er ist sich grundsätzlich bereits mit einem neuen Verein einig geworden.

"Ja ein paar Vereine suchen Tormänner, ganz schlimm meiner Meinung nach. Problem ist Stürmer zu sein ist ja viel attraktiver als Tormann und du musst halt anders sein, mental musst du unglaublich stark sein."

Der SV Pircha ist nun auf der Suche nach einem neuen Keeper, wie bekannt wurde, sind sie jedoch bereits in Gesprächen mit Anwärtern. Einen Keeper wie James Cook muss man aber halt erst einmal ersetzen. "Also, ich habe letztes Jahr schon gesagt, dass ich nur noch ein Jahr in Pircha unterschreibe. Sie haben eine leichte Warnung gehabt. Aber ja, es tut uns beiden weh - mich weil ich nicht weiss ob ich weiterspiele und Pircha, weil es fast keine Tormänner mehr gibt" Wechsel in die Unterliga Mitte Cook schließt sich nun dem SV St.Marein bei Graz an. Dieser Verein hat das Problem, dass der sichere Tormann Fabian Steinberger seine Karriere beendet. Ob Cook wirklich in Marein spielen wird, hängt von privaten Gründen ab, abseits des Fußballs. Entschieden hat er sich auf jeden Fall einmal. Sollte er spielen, hat der Verein aus der Unterliga Mitte gewiss einen großen Rückhalt im Team. Wir halten Sie am Laufenden ! Bericht Florian Kober

