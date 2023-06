USV Pircha überrollt Pinggau-Friedberg mit 5:1

Details Sonntag, 04. Juni 2023 23:40

USV BT-Group Pircha erreichte einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen FC Pinggau-Friedberg. Als Favorit rein – als Sieger raus. USV Pircha hat alle Erwartungen erfüllt. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden auseinandergegangen.

Viel zu feiern gab es in den letzten Wochen für den SV Pircha

Pircha dreht das Spiel

Nach einer Viertelstunde hatte das Team von Trainer Wolfgang Lechner die erste große Chance. Stangenschuss für Friedberg, Schuh nimmt sich ein Herz nach schöner Kombination und hämmert das Ding an den linken Pfosten. Tatsächlich ging man zehn Minuten später in Führung - Domen Kosnik brachte sein Team in der 25. Minute nach vorn.

Tor, Toor, Tooor für FC Pinggau-Friedberg zum 1:0 - Nr. 10 Domen Kosnik - Nach langen Abschlag von Adam vernascht Domen den letzten Verteidiger und schiebt den Ball ins kurze Eck Steff, Ticker-Reporter

Den Freudenjubel von Pinggau-Friedberg machte Benjamin Hadzic nur wenige Minuten später zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (28.). Das Heimteam musste den Treffer von Thomas Kollmann zum 2:1 für Pircha hinnehmen (30.).

Tor, Toor, Tooor für USV BT-Group Pircha zum 1:2 - scharfe Hereingabe und die Nr.12 braucht nur noch Danke sagen Steff, Ticker-Reporter

Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Christian Almer die Führung mit einem Schuss unter die Latte von aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine 3:1 Führung ihr Eigen nannten. Man hatte das Spiel gedreht.

Mit Beginn der zweiten Hälfte hatte der Gastgeber drei gute Möglichkeiten, die man allesamt nicht nutzen konnte.

Stangenschuss - Stangenschuss für Friedberg - Omer Babikir zieht aus 25 Meter ab und trifft den rechten Pfosten Steff, Ticker-Reporter

Weitere drei Punkte für die Gäste

Für das 4:1 von USV BT-Group Pircha sorgte Hadzic, der in Minute 67 zur Stelle war. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Moritz Haberhofer für einen weiteren Treffer sorgte (92.). Schließlich strich USV Pircha die Optimalausbeute gegen Pinggau-Friedberg ein und fuhr mit drei Punkten nachhause.

So steht es um beide Teams

FC Pinggau-Friedberg muss sich im Sommer ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Pinggau-Friedberg befindet sich am 25. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Der aktuelle Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Pinggau-Friedberg die fünfte Pleite am Stück.

Kurz vor Saisonende steht Pircha mit 41 Punkten auf Platz fünf. Die Gäste erfüllten zuletzt die Erwartungen und verbuchten aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Am kommenden Samstag trifft Pinggau-Friedberg auf Union Gross Steinbach, USV BT-Group Pircha spielt am selben Tag gegen SC Profi Max Burgau.

Unterliga Ost: FC Pinggau-Friedberg – USV BT-Group Pircha, 1:5 (1:3)

92 Moritz Haberhofer 1:5

67 Benjamin Hadzic 1:4

44 Christian Almer 1:3

30 Thomas Kollmann 1:2

28 Benjamin Hadzic 1:1

25 Domen Kosnik 1:0

Aufstellungen: Pinggau-Friedberg: Adam Schmidmajer, Fabian Schuh (K), Sebastian Benthe, Domen Kosnik, Omer Babikir, Stefan Graf, Florian Schreiner, Lukas Höller, Rok Smid, Daniel Kaltenbacher, Gernot Schwarz



Ersatzspieler: Daniel Prenner, Paul Andreas Simon, Amir Babikir, Florian Glatzl, Angelo Luef, Ronald Luef



Trainer: Ing. Wolfgang Lechner

USV BT-GROUP Pircha: James Steven Cook - Daniel Stefan Pischinger, MSc David Hofer , Benjamin Smajic, Florian Maurer - Christian Almer, Dominik Krenn, Martin Kupfner, Benjamin Hadzic - Abdelaziz Darouich, Thomas Kollmann



Ersatzspieler: Lukas Monetti, Markus Graf, Florian Reisinger, Sascha Petz, Moritz Haberhofer, Teo Razpotnik



Trainer: Mario Paar Bericht Florian Kober

