In der 89.Minute holte Rohrbach dann doch noch einen Punkt

Im Spiel TuS Spitzer Engineering Vorau gegen SV Schermann Erdbau Rohrbach trennten sich die Gegner mit einem 2:2-Remis. Zunächst führte der Gast, dann drehte das team von Trainer Andreas Friesenbichler die Begegnung - am Ende teilte man die Punkte dann doch. Die Zuschauer sahen ein Spiel mit zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten. Aus Sommerfußball wurde nach der Pause ein Kick mit gutem Unterhaltungswert.

Der Rohrbacher Kapitän Siedl hatte nicht sehr viel zu tun, gegen den Sonntagsschuss von Aldin Dizdarevic war er machtlos

Zur Pause stand es torlos Unentschieden

Aldin Dizdarevic testete in der Anfangsphase zwei mal Gästekeeper Raphael Siedl mit Weitschüssen - beide Versuche brachten jedoch keine Tore. Aber er sollte damit später im Spiel noch erfolgreich sein. Das Spiel plätscherte eine wenig dahin und war arm an Höhepunkten. Das sollte sich nach der Pause ändern. Die Gäste versteckten sich nicht und waren mindestens ebenbürtig.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin als Schiedsrichter Pucher zur Pause pfiff.

Am Ende stand es 2:2 Unentschieden

Peter Schermann brachte sein Team in der 58. Minute nach vorn. Nun führte der Gast mit 1:0 - aber entschieden war in diesem Spiel noch überhaupt nichts.

Mit einem schnellen Doppelpack (65./68.) zum 2:1 schockte Aldin Dizdarevic SV Rohrbach und drehte das Spiel.

Tor, Toor, Tooor für TuS Spitzer Engineering Vorau zum 1:1 Traumtor Aladin a ruachn aus 25 metern vull ins rechte Kreizeck, bist du deppat Lori, Ticker-Reporter

Nur drei Minuten später vollendete per Kopf nach einer Maßflanke durch einen Freistoss. Der Ball flog über Seidl hinweg zur viel umjubelten Führung der Vorauer. Als einige Zuschauer bereits TuS Spitzer Engineering Vorau als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Schermann, der zum Ausgleich traf (89.). Vorau war in der Vorwärtsbewegung, Rohrbach eroberte den Ball und so holte der Gast einen Punkt.

Schließlich gingen Tus Vorau und Rohrbach mit einer Punkteteilung auseinander.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Vorau ist mit seiner jungen Truppe gut in die neue Saison gestartet. Man hält nach drei Spielen bei zwei Siegen und einem Unentschieden.

SV Schermann Erdbau Rohrbach bleibt im Mittelfeld der Tabelle. Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme des Gasts bei. Natürlich sagt das alles zu so einem frühen Moment der Saison noch nicht viel aus.

Während TuS Spitzer Engineering Vorau am kommenden Samstag SV Wirtschaft Pischelsdorf empfängt, bekommt es SV Rohrbach am selben Tag mit SC Profi Max Burgau zu tun.

Stimme des Spiels

Andreas Friesenbichler - Trainer TuS Vorau

"Ich hatte bis kurz vor Schluss gedacht, dass wir heute die drei Punkte holen. Aber das Unentschieden geht schon in Ordnung - Rohrbach ist ja auch wirklich eine bekannt gute Mannschaft. Wir gehen weiter unseren Weg mit den jungen Spielern und wir haben sieben Punkte nach drei Runden. Da kann man sich nicht beschweren."

Michael Halwachs - Sektionsleiter SV Rohrbach

"Wir hatten das Match sehr gut im Griff, dann gerieten wir binnen zwei Minuten in Rückstand und können am Ende noch froh sein, dass wir einen Punkt geholt haben. Es war für uns sicherlich mehr drin in dieser Partie!"

TuS SPITZER ENGINEERING VORAU: Sebastian Rainer Lang, Aldin Dizdarevic, Sebastian Gruber, Mathias Kolb, Michael Scherbichler, Christian Schneeberger, Mate Kozma-Bognar, Rainer Romirer (K), Tobias Kolb, Jan-Peter Schöngrundner, Mark Megyesi



Ersatzspieler: Daniel Koller, Thomas Ebner, Kilian Markus Schöngrundner, Joachim Feiner, Marcus Scherbichler, Jan Luca Hofer



Trainer: Andreas Friesenbichler

SV-SCHERMANN Erdbau- Wirtschaft Rohrbach: Raphael Siedl (K), Stefan Schlögl, Moritz Teichert, Florian Wukits, Mag. Peter Schermann, Gasper Trdan, Lukas Gleichweit, Fabian Peinthor, Kevin Zsifkovits, Marco Wieser, Enes Rujović



Ersatzspieler: Gabor Sipos, Denis Besirevic, Jan Rosenzopf, Thomas Viktor Zingl, Daniel Reiterer, Roland Lechner



Trainer: Peter Pfeifer Bericht Florian Kober Foto SV Rohrbach

Unterliga Ost: TuS Spitzer Engineering Vorau – SV Schermann Erdbau Rohrbach, 2:2 (0:0)

89 Peter Schermann 2:2

68 Aldin Dizdarevic 2:1

65 Aldin Dizdarevic 1:1

58 Peter Schermann 0:1

