SV Gutenberg - ein stolzer Verein vom Schöcklland

Die Historie des SV Gutenberg aus dem Schöckland ist eine Erfolgsgeschichte aus über fünf Jahrzehnten. Im Jahr 1969 gründete man den Verein, später als zahlreiche, heute noch aktive Clubs. Aber man machte vieles richtig und geriet schnell auf die Überholspur. Aktuell spielt man in der Unterliga Ost. Man startete mit zwei Niederlagen in die Saison - Trainer Peter Reiter tritt mit seinem Team am Wochenende gegen Pöllauberg an.

Die Kampfmannschaft in der Saison 1971/72

1969- die Geburt eines Traums, man gründet einen Fußballverein

Im Jahr 1969 entsprang in der Gemeinde die mutige Idee, einen eigenen Fußballverein zu gründen. Treibende Kraft hinter dieser Vision war Franz Klammler, dessen Leidenschaft für den Sport und der Glaube an die Gemeinschaft den Grundstein für eine bemerkenswerte Geschichte legten. Bereits im Jahr 1970 wagte der SV Gutenberg den Sprung in den Meisterschaftsbewerb der 2. Klasse Ost B. Mit Stolz und Entschlossenheit betrat der junge Verein die Fußballbühne und begann seine Reise, die in den kommenden Jahrzehnten Höhen und Tiefen, Siege und Niederlagen bereithalten sollte.

1970er bis 1980er - Entwicklung und Ausbau:

Die Ambitionen des Vereins führten zu einem kontinuierlichen Wachstum. Ein eigener Sportplatz wurde erbaut, und später wurde sogar eine Flutlichtanlage installiert, die den Weg für abendliche Matches erleuchtete. Der Höhepunkt dieser Periode war zweifellos das Jahr 1974, als der SV Gutenberg Vizemeister in der 2. Klasse Ost B wurde und den ersehnten Aufstieg in die 1. Klasse Ost feierte. 1986 krönte der SV Gutenberg seine Bemühungen mit dem Meistertitel in der 1. Klasse Ost. Dieser Triumph bedeutete den Aufstieg in die Gebietsliga Ost, ein Erfolg, der nicht nur den Spielern, sondern der gesamten Gemeinschaft Stolz einflößte.

Der SV Gutenberg erreichte 1993 einen weiteren Höhepunkt, als er sich in einem Relegationsspiel gegen St. Marein den Aufstieg in die Oberliga Süd/Ost sicherte. Dies war ein Meilenstein, der die Entschlossenheit und den Einsatz der Mannschaft unterstrich.

Die Bemühungen des Vereins beschränkten sich nicht nur auf das Spielfeld. In den folgenden Jahren wurden wichtige infrastrukturelle Projekte realisiert, darunter die Fertigstellung einer überdachten Zuschauertribüne und eines Kantinengebäudes. Die Hauptinitiatoren dieser Projekte, Otmar Bauer und Franz Klammler, bewiesen ihre Hingabe an den Verein.

1999 - Ein neues Kapitel für den SV Gutenberg

Nach 29 Jahren ohne Abstieg erlebte der SV Gutenberg 1999 eine Herausforderung und stieg erstmals ab. Dennoch zeigte der Verein inmitten dieser Schwierigkeiten Standhaftigkeit und den Willen, sich den neuen Gegebenheiten anzupassen. Im Jahr 2004 leitete der SV Gutenberg eine neue Ära ein. Unter der Leitung von Trainer Josef "Guggi" Guggenbichler wurde eine junge Mannschaft aufgebaut, hauptsächlich aus Nachwuchsspielern des Vereins. Diese Generation von talentierten Spielern mit einem Durchschnittsalter von gerade einmal 20 Jahren verkörperte den frischen Geist des Vereins.

Meistertitel 2008 und Aufstieg in die Unterliga

Kampfmannschaft 2007/2008 - Meister in der Gebietsliga Ost

Die Entschlossenheit zahlte sich aus, als der SV Gutenberg im Jahr 2008 den Meistertitel in der Gebietsliga Ost gewann. Dieser Erfolg unterstrich die Bedeutung einer starken Gemeinschaft und eines gemeinsamen Ziels.

Der SV Gutenberg hat sich aktuell zu einem etablierten Verein in der Unterliga Ost entwickelt. In der vergangenen Saison erreichte der Verein den 11. Platz. Unter der Führung des aktuellen Trainers Peter Reiter steht der Verein vor neuen Herausforderungen und Chancen in der gerade gestarteten Saison.

Engagement und Gemeinschaft:

Der SV Gutenberg ist nicht nur ein Fußballverein, sondern eine eng verbundene Familie. Unter der Leitung von Obmann Manfred Bauer, Sektionsleiter Wolfgang Ponsold und Jugendleiter Markus Rossmann setzt der Verein auf junge Spieler und verfügt über eine blühende Jugendabteilung. Die Reise geht weiter: Die Geschichte des SV Gutenberg ist eine Erinnerung daran, wie eine Idee, der Wille zur Zusammenarbeit und das Engagement von Einzelpersonen zu einer tollen sportlichen Geschichte führen können.

Bericht Florian Kober

