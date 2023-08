Gutenberg holt ersten Punkt - Pöllauberg weiterhin ungeschlagen

Details Samstag, 26. August 2023 19:09

Am Freitag trennten sich SV Gutenberg und USV Pöllauberg unentschieden mit 1:1. In den ersten 45 Minuten traf der Gast zwei Mal die Stange, jedoch genau so wenig das Tor wie der SV Gutenberg. In der Schlussphase zeigten die Hausherren Moral und holten einen Punkt.

In der Sommerpause schickte man das Team aus Pöllauberg zu einem Team-Building. Das hat sich gelohnt, man steht ohne Niederlage da!

Zur Pause stand es torlos Unentschieden

In der ersten Halbzeit ging das Team aus Pöllauberg offensiv zu Werke, traf zwei Mal die Stange und hatte weitere Chancen. Nach den ersten 45 Minuten ging es für Gutenberg und Pöllauberg ohne Torerfolg in die Kabinen, als Schiedsrichter Gerald Mock zur Pause pfiff.

Am Ende teilte man sich die Punkte und Pöllauberg bleibt unbesiegt.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Raphael Terler sein Team in der 52. Minute. Nunmehr spiegelte sich der bisherige Apielverlauf wieder. Aber das Team von Trainer Peter Reiter bäumte sich nun auf. In der Schlussviertelstunde zeigte man Moral und Kilian Harrer war es, der in der 79. Minute das Spielgerät im Tor von USV Pöllauberg unterbrachte. Somit stand es 1:1 und dabei blieb es auch.

Manch einer sehnte bereits den Schlusspfiff herbei, als Davor Rogac von den Gästen noch mit der Gelb-Roten Karte nach einer Unsportlichkeit vom Platz musste (91.). Am Ende trennten sich SV Gutenberg und Pöllauberg schiedlich-friedlich.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Das Remis brachte dem SV Gutenberg den ersten Punkt in der aktuellen Saison. Drei Spiele und noch kein Sieg: Gutenberg wartet noch auf das erste Erfolgserlebnis. Ob dies in Pircha gelingen kann, wird sich erwesien. Einerseits sind die Gleisdorfer nicht optimal in die Saison gestartet, andererseits sind sie zu Hause eine Macht.

USV Pöllauberg ist weiterhin ungeschlagen und hält bei einem Sieg und zwei Unentschieden. Bad Blumau ist ebenfalls holprig in die Saison gestartet und man kann sich eine engagierte Lesistung des Gegners erwarten.

Nächster Prüfstein für SV Gutenberg ist USV BT-Group Pircha (Freitag, 19:30 Uhr). Pöllauberg misst sich am selben Tag mit USC Rogner Bad Blumau (19:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Wolfgang Spörk - Trainer Pöllauberg

"Letzte Woche haben wir ein Unentschieden geholt, das für mich ein Gewinn war. Dieses Unentschieden ist für mich eher kein Gewinn. Wir haben es in der Schlussphase versäumt den Sack zuzumachen. Aber das ist Fußball - ich habe auch mit dem Schiedsrichter gehadert, ja das ist auch Fußball. Letztlich sind wir seit drei Spielen ungeschlagen und das ist doch ein schöner Start in die Saison!"

Peter Reiter - Trainer SV Gutenberg

"Ich bin froh, dass wir kämperisch eine Topleistung gebracht haben. Wir sind nach dem 0:1 noch einmal zurückgekommen und wir haben angeschrieben, das war wichtig. Kämpferisch kann ich der Mannschaft nur mein Lob mitteilen und wir gehen mit einer positiven Stimmung in die nächste Woche!"

SV Gutenberg: Andreas Ottacher, Daniel Wolf, Romeo Elias Krassnigg, Alexander Herold, Fabian Bauer, Florian Hutter (K), Florian Wagner, Julian Reiter, Lorenz Brander, Michael Gehring, Kilian Harrer



Ersatzspieler: Marcel Roessl, Thomas Ottacher, Thomas Thier, Elias Jud, Nick Eisner, Elias Raith



Trainer: Peter Reiter

Pöllauberg: Lukas Kitting, Matija Cakarun, Lukas Vogl, Rainer Doppelhofer (K), Markus Dornhofer, Tomaz Podgorelec, Thomas Wiesenhofer, Davor Rogac, Michael Massing, Dominik Maierhofer, Raphael Terler



Ersatzspieler: Michael Tuttner, Robin Wiesenhofer, Philipp Almbauer, Alexander Mayrhofer, Martin Höfler, Jonas Schantl



Trainer: Wolfgang Spörk Bericht Florian Kober Foto USV Pöllauberg

Unterliga Ost: SV Gutenberg – USV Pöllauberg, 1:1 (0:0)

79 Kilian Harrer 1:1

52 Raphael Terler 0:1

