Blumau mit starker Leistung - Pöllauberg am Ende mit zehn Mann in der Defensive

Details Sonntag, 03. September 2023 20:41

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich USV Pöllauberg und USC Rogner Bad Blumau mit 1:1. Für den Gastgeber war es bereits das dritte Unentschieden in dieser Saison. Blumau zeigt spielersich ganz glar Tendenzen nach oben und hat das Debakel bei SVU Ilztal mittelerweile überwunden.

Blumau mit einer starken Anfangsphase

Die Gäste unter Trainer Philipp Schmallegger beherrschten das Spielgeschehen in der ersten knappen halben Stunde und kamen zu guten Gelegenheiten. Folglich wurde man auch belohnt und Deni Straus brachte USC Bad Blumau in der 27. Minute nach vorn. Die Freude über die Führung wehrte jedoch nur für wenige Minuten.

Jetzt erst recht, dachte sich Dominik Maierhofer, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (29.). Es folgte nun ein offener Schlagabtausch bis zur Halbzeit. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Keine weitere Tore und ein Platzverweis in der zweiten Halbzeit

Es entwickelte sich nach dem Wiederbeginn ein schnelles Spiel mit sehr guten Szenen aud beiden Seiten. Der Referee zeigte Tomaz Podgorelec in der 66. Minute die Ampelkarte, sodass Pöllauberg in der Folge in Unterzahl agierte. Der Gastgeber hat somit das dritte Spiel in Folge mit zehn Mann am Platz beendet.

Der Gastgeber versuchte sich nun den energischen Angriffen der Gäste entgegenzuarbeiten. Blumau war nun die ganz klar bestimmende Mannschaft auf dem Feld. Pöllauberg lebte nun alleine von der Moral und der Kampfkraft. Den Gästen war der Sieg an diesem Abend nicht vergönnt.

Der Schlusspfiff durch den Referee setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.

So steht es um beide Teams so geht es weiter

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel USV Pöllauberg in der Tabelle auf Platz sechs. Man spielte nun drei Mal Unentschieden und verlor ein Spiel.

Bad Blumau findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein - Blumau zeigte sich erneut nach der Klastche in der zweiten Runde gut erholt und wird im Laufe der Hinrunde sicherlich in der Tabelle nach oben klettern.

Pöllauberg tritt am kommenden Samstag bei SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab an, USC Rogner Bad Blumau empfängt am selben Tag USV BT-Group Pircha.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Spörk - Trainer Pöllauberg

"Aktuell sind wir wohl die Unentschieden-Könige der Liga. Meine Mannschaft hat eine tolle Moral gezeigt, obwohl Blumau wesentlich mehr Spielanteile hatte. Vielleicht beenden wir ja bald einmal wieder ein Spiel mit elf Mann am Platz."

Pöllauberg: Lukas Kitting, Lukas Vogl, Rainer Doppelhofer (K), Markus Dornhofer, Tomaz Podgorelec, Thomas Wiesenhofer, Alexander Mayrhofer, Michael Massing, Dominik Maierhofer, Raphael Terler, Matija Cakarun



Ersatzspieler: Johannes Terler, Robin Wiesenhofer, Philipp Almbauer, Mario Schweighofer, Martin Höfler, Thomas Schloffer



Trainer: Wolfgang Spörk

Bad Blumau: Patrick Erhart, Jakob Janser, Felix Jörger, Patrick Schellnast, Janos Szöke, Wolfgang Rauer (K), Florian Lueger, Deni Straus, Christian Taucher, Sebastian Rauer, Tobias Lechner



Ersatzspieler: Armin Koller, Peter Flechel, Jan Reisinger, Lukas König, Sebastian Paar, Robert Moretti



Trainer: Philipp Schmallegger Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: USV Pöllauberg – USC Rogner Bad Blumau, 1:1 (1:1)

29 Dominik Maierhofer 1:1

27 Deni Straus 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.