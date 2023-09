USV Pircha kommt wieder voll in die Spur - 12 Punkte in vier Spielen

Details Sonntag, 24. September 2023 14:43

FC Pinggau-Friedberg büßte mit der 2:4-Niederlage gegen USV BT-Group Pircha die Tabellenführung ein. Pircha war mit Schwierigkeiten in die Saison gestartet, nun scheint die Paar-Truppe aber in Form zu sein.

Unentschieden und Platzverweis in der ersten Halbzeit

Für das erste Tor sorgte David Hofer. In der zwölften Minute traf der Spieler nach einem gezielten Pass von der Flanke von USV Pircha ins Schwarze. Pinggau-Friedberg markierte in Minute 33 den Ausgleich durch einen Foulelfmeter. Gergoe Gulyas behielt die Nerven und verlud den Pircha Goalie David Sitar.

Als sich manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause wähnte, ereignete sich der Knackpunkt des Spiels. Alexander Zugschwert wurde nach Torraub mit glatt Rot vom Feld geschickt – eine Riesenbürde für die Gastgeber (44.).

Rote Karte (Pinggau-Friedberg) für: Torraub von der Nr. 25 Alexander Zugschwert Steff, Ticker-Reporter

Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen, dies nach einem offensiven Spiel beider Teams, die beide zu guten Möglichkeiten kamen.

Zweite Halbzeit: zunächst Führung durch Babikir - am Ende gewinnt die Paar-Truppe

Amir Babikir brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Pinggau über die Linie (53.).

Tor, Toor, Tooor für FC Pinggau-Friedberg zum 2:1 - Super Flanke von Dorner auf Amir Babikir, Starker Kopfall. Unhaltbar. Charles Puyol lösst grüßen Steff, Ticker-Reporter

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Benjamin Hadzic mit einem Schuss ins Kreuzeck den Ausgleich (55.).

Dass Pircha in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Florian Maurer, der in der 76. Minute zur Stelle war. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Christian Almer, der das 4:2 aus Sicht der Gäste nach einem schönen Zuspiel perfekt machte (89.). Am Schluss siegte USV BT-Group Pircha gegen FC Pinggau-Friedberg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Pinggau-Friedberg. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

USV Pircha präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 21 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Pircha. Mit vier Siegen in Folge ist USV BT-Group Pircha so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Im Klassement machte USV Pircha einen Satz und rangiert nun auf dem dritten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Pinggau-F. tritt am kommenden Freitag bei USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen an, Pircha empfängt am selben Tag SC Profi Max Burgau.

Aufstellungen: Pinggau-Friedberg: Adam Schmidmajer - Lukas Pausakerl, Sebastian Benthe, David Nagl, Daniel Kaltenbacher, Alexander Zugschwert - Amir Babikir, Manuel Dorner (K), Omer Babikir, Gergoe Gulyas - Istvan Roth



Ersatzspieler: Andre Kahaun, Florian Schreiner, Lukas Höller, Angelo Luef, Patrick Dorfstetter, Michael Zingl



Trainer: Wolfgang Lechner

USV BT-GROUP Pircha: David Sitar - Philipp Pichler, Patrick Gomboc, David Hofer (K), Benjamin Smajic, Florian Maurer - Christian Almer, Sascha Petz, Benjamin Hadzic, Teo Razpotnik - Thomas Kollmann



Ersatzspieler: Lukas Monetti, Mirza Ramic, Dominik Krenn, Angelo Skof, Moritz Haberhofer



Trainer: Mario Paar Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: FC Pinggau-Friedberg – USV BT-Group Pircha, 2:4 (1:1)

89 Christian Almer 2:4

76 Florian Maurer 2:3

55 Benjamin Hadzic 2:2

53 Amir Babikir 2:1

33 Gergoe Gulyas 1:1

12 David Hofer 0:1

