Voit schießt SC St. Ruprecht zum Sieg - Goalgetter als Sieggarant

Details Samstag, 30. September 2023 00:28

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab mit 1:0 gegen TuS Spitzer Engineering Vorau gewann. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Die Gäste hatten letzte Woche gegen Dechantskirchen schon eine gute Form gezeigt.

Mark Voit ist auch in der Unterliga erfolgreich und nahm seine Form aus der vergangenen Saison mit

Zur Pause waren noch keine Tore gefallen

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen.

Erste gute Möglichkeit für die Hausherren. Freistoßhereingabe aus dem rechten Halbfeld und Michael Scherbichler setzt den Kopfball knapp rechts neben den Kasten. Mathias Karner, Ticker-Reporter

Auch der Aufsteiger erspielte sich eine Topchance im ersten Durchgang nach einer Flanke von links, der Torschuss ging aber knapp neben den Kasten von Keeper Haspl.

Unentschieden lautete somit der Zwischenstand.

Goldtorschütze Mark Voit in der 71.Minute - Auswärtssieg für die Gerlitz Jungs

SC St. Ruprecht/R. konnte sich bei Mark Voit bedanken, der vor 150 Zuschauern in der Schlussphase den Siegtreffer per Kopf herbeiführte (71.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem Gast und Tus Vorau aus.

Die Mannschaft von Trainer Gerlitz ist in der Unterliga angekommen

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Für Vorau gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Der Gastgeber besetzt momentan mit zehn Punkten den elften Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 14:14 ausgeglichen. Die bisherige Saisonbilanz von TuS Spitzer Engineering Vorau bleibt mit drei Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen durchwachsen. Die junge Mannschaft von Tus Vorau überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Markus Meier hielt seinen Kasten am Freitagabend sauber

St. Ruprecht hat sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr gekümmert. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel - momentan scheint sich die Defensive zu stabilisieren. Für SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Zwei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat man momentan auf dem Konto und nun begonnen ernsthaft Punkte zu sammeln.

Vorau tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei FC Pinggau-Friedberg an. Einen Tag später empfängt St. Ruprecht SV Wirtschaft Pischelsdorf.

Bericht und Fotos Florian Kober

TuS SPITZER ENGINEERING VORAU: David Haspl, Aldin Dizdarevic, Sebastian Gruber, Mathias Kolb, Michael Scherbichler, Christian Schneeberger, Jonas Posch, Dario Potrosko, Mate Kozma-Bognar, Rainer Romirer (K), Tobias Kolb



Ersatzspieler: Sebastian Rainer Lang, Thomas Ebner, Raphael Heiling, Felix Teichert, Marcus Scherbichler



Trainer: Andreas Friesenbichler

St. Ruprecht/Raab: Markus Meier - Marco Rosenberger, Florian Habersatter, Xhoi Zhupani, Florian Krenn - Marcus Karner, Florian Derler, Alexander Mauthner, Daniel Schlemmer (K) - Mark Voit, Kevin Steiner



Ersatzspieler: Mateo Mikulcic, Martin Weber, Rene Maitz, Ing. Christian Wolf, Cölestin Moosbacher



Trainer: Christian Gerlitz

Unterliga Ost: TuS Spitzer Engineering Vorau – SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab, 0:1 (0:0)

71 Mark Voit 0:1

