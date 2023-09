Klatsche bei SV Pischelsdorf - Blumau wird mit 0:6 überrollt

Details Freitag, 29. September 2023 23:39

USC Rogner Bad Blumau kam gegen SV Wirtschaft Pischelsdorf mit 0:6 unter die Räder. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich SV Pischelsdorf als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Der Gastgeber zeigte seine ganze mögliche Klasse auf dem Platz.

Zur Pause führte das Heimteam mit 2:0

USC Bad Blumau geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Jakob Hofer das schnelle 1:0 per Kopf für Pischelsdorf erzielte. Santino Schalk war es, der in der 30. Minute den Ball nach einem langen Pass von Kapitän Tödling im Tor von Bad Blumau unterbrachte. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert, obwohl man noch mehrere Chancen hatte und die Führung durchwegs höher hätte sein können.

Am Ende überrollte die Wadl Truppe den Gast

Hofer gelang ein Doppelpack (51./67.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte- insgesamt waren das somit drei Tore von Jakob Hofer.

Tor, Toor, Tooor für SV Wirtschaft Pischelsdorf zum 3:0 stangler von rechts durch die 17 und hofer vollendet das zweite mal heute. Das ding ist wohl schon durch. Hans Sarpei, Ticker-Reporter

Die Gastgeber legten in der 68. Minute durch Tödling zum 5:0 nach. Den Vorsprung von SV Pischelsdorf ließ Tadej Ferk in der 83. Minute anwachsen. Es stand nun 6:0 und das war dann auch der Endstand. Schlussendlich verbuchte Pischelsdorf gegen USC Rogner Bad Blumau einen überzeugenden Heimerfolg.

So steht es um Pischelsdorf und Bad Blumau - so geht es nächste Woche weiter

Die Bilanz von sechs Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben - am Freitagabend hat man jedoch einen Schritt dazu getan. Durch die drei Punkte gegen USC Bad Blumau verbesserte sich SV Pischelsdorf auf Platz zehn. Zuletzt lief es erfreulich für Pischelsdorf, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen. Die Form scheint zu kommen.

Bad Blumau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast holte auswärts bisher nur vier Zähler. Nach acht absolvierten Begegnungen nimmt USC Rogner Bad Blumau den achten Platz in der Tabelle ein. Die Defensive von USC Bad Blumau muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 21-mal war dies der Fall. Wobei allerdings zwei deftige Niederlagen diese Bilanz verwässern. Bad Blumau baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus und fuhr chancenlos nach Hause.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft SV Wirtschaft Pischelsdorf auf SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab, USC Rogner Bad Blumau spielt tags zuvor gegen USV KAGER Bau Grafendorf.

Pischelsdorf: Marcel Vtic, Ahmet Palic, Istvan Sebok, Marco Purkarthofer, Dominik Kulmer, Bernd Tödling (K), Alexander Salmhofer, Jakob Hofer, Nik Pintaric, Santino Schalk, Manuel Hacker



Ersatzspieler: Patrick Königshofer, Sebastian Güsser, Tadej Ferk, Niklas Köck, Matthias Schmid



Trainer:Christian Waldl

Bad Blumau: Patrick Erhart, Kevin Schalk, Jakob Janser, Peter Flechel, Felix Jörger, Patrick Schellnast, Wolfgang Rauer (K), Florian Lueger, Christian Taucher, Sebastian Rauer, Tobias Lechner



Ersatzspieler: Armin Koller, Janos Szöke, Tobias Brünner, Lukas König, Marco Resch, Sebastian Paar



Trainer: Philipp Schmallegger Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: SV Wirtschaft Pischelsdorf – USC Rogner Bad Blumau, 6:0 (2:0)

83 Tadej Ferk 6:0

68 Bernd Toedling 5:0

67 Jakob Hofer 4:0

51 Jakob Hofer 3:0

30 Santino Schalk 2:0

9 Jakob Hofer 1:0

