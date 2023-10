Pircha überrollt Großsteinbach mit 4:1

Das mit Spannung erwartete Fußballspiel zwischen USV BT-Group Pircha und Union Gross Steinbach versprach es eine packende Partie zu werden. Sowohl Gastgeber Pircha als auch die Gäste aus Gross Steinbach benötigten dringend Punkte, um in der Tabelle der Unterliga Ost aufzusteigen. Pircha möchte weiter nach oben - die Gäste aus dem aktuell schlechten Sog heraus. Das Spiel versprach somit Hochspannung und die rund 200 Zuschauer im Stadion waren voller Vorfreude auf das Geschehen.

Munteres Spiel und ein 3:0 zur Pause

Schon in den ersten Minuten zeigte sich, dass beide Teams entschlossen waren, das Spiel zu gewinnen. Oliver Paier von Union Gross Steinbach hatte die erste Chance des Spiels, brachte den Ball im Strafraum jedoch nicht unter Kontrolle. Kurz darauf setzte Michael Voit einen Schuss auf das Pircha-Tor ab, aber der Keeper des Gastgebers konnte den Ball zur Ecke drehen.

Der Gast versteckte sich keineswegs vor dem Spiel, und es versprach ein ausgeglichenes Match zu werden. Ein schneller Konter von USV BT-Group Pircha führte zum ersten Tor des Spiels. Der Ball gelangte zu Thomas Kollmann, der eiskalt zum 1:0 für die Gastgeber einschob(13.) Groß Steinbach hatte bis dahin sehr aktiv gespielt, doch Pircha machte aus der ersten Chance gleich einen Treffer.

Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit einige gefährliche Situationen, darunter einen Freistoß wenige Zentimeter vor der Strafraumgrenze. In der 30. Minute erhöhte Angelo Skof mit einem flachen Distanzschuss in die rechte untere Ecke auf 2:0 für Pircha. Das Spiel wurde munterer, und es ging hin und her.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff erzielte Benjamin Hadzic in der 45. Minute das 3:0 für Pircha, indem er einen Elfmeter eiskalt in die linke Ecke verwandelte. So endete die erste Halbzeit mit einer klaren Führung für die Gastgeber.

Zweite Halbzeit: Pircha verwaltete das Spiel und gewann am Ende

Die zweite Halbzeit begann mit einem vermeintlichen vierten Tor für Pircha, das jedoch aufgrund einer Abseitsentscheidung nicht gewertet wurde. Pircha behielt die Kontrolle und spielte weiterhin offensiv. In der 65. Minute gelang Thomas Kollmann sein zweites Tor im Spiel, nachdem ein Lattenschuss von Darouich zu ihm kam. Dies führte zu einem überlegenen 4:0 für Pircha.

Union Gross Steinbach versuchte sich in der zweiten Halbzeit zu steigern, hatte aber Schwierigkeiten, den Pircha-Keeper zu überwinden. In der 83. Minute hatte Leo Kovacic die beste Chance für die Gäste, doch Pircha's Keeper Soos hielt großartig. Die Gäste erzielten in der Nachspielzeit einen Ehrentreffer, als Leo Kovacic den Keeper umspielte und auf 4:1 verkürzte.

Am Ende stand ein souveräner Sieg von USV BT-Group Pircha mit einem Endstand von 4:1. Pircha spielte das Match locker runter und konnte wichtige Punkte in der Tabelle sammeln. Die Gäste aus Gross Steinbach hingegen müssen weiterhin um Punkte kämpfen, um sich in der Tabelle zu verbessern.

Pircha steht nun auf dem vierten Tabellenplatz und tritt nächste Woche beim USV Pöllauberg an. Großsteinbach steht mit sieben Punkten auf dem 13.Platz und empfängt nächste Woche den USV Dechantskirchen.

Stimmen zum Spiel

Mario Paar - Trainer Pircha

"Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wir haben gezeigt was wir drauf haben. In der zweiten Halbzeit haben wir zurückgeschaltet, aber insgesamt war das sehr in Ordnung"

Matthias Voit - Großsteinbach

"Wir hatten wirklich gute Chancen in der 1.Hälfte, dann bekommen wir das Gegentor, einen dummen Elfmeter kurz vor der Pause steht es 0:3. Wenn man unten steht, dann verliert man solche Spiele einfach. Nächste Woche geht es weiter!"

USV BT-GROUP Pircha: David Sitar - Mirza Ramic, Philipp Pichler, MSc David Hofer , MSc (K), Benjamin Smajic, Florian Maurer - Sascha Petz, Benjamin Hadzic, Teo Razpotnik - Thomas Kollmann, Angelo Skof



Ersatzspieler: Zan Verdev, Ing. Christian Almer, Ing. Dipl.-Wirtschaftsing.(FH) Dominik Krenn, Lorenz Gumpold, Abdelaziz Darouich, Moritz Haberhofer



Trainer: Mario Paar